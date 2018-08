Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde a tono alle critiche: lo sfogo

Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde alle critiche con un lungo sfogo sui social: le parole dell’ex tronista

Rosa Perrotta, in TV e sui social, non si è mai tirata indietro quando c’è stato da prendere una posizione. A Uomini e Donne prima e all’Isola dei Famosi poi, infatti, l’ex tronista è stata sempre molto apprezzata dai suoi fan per la determinazione e il carattere forte e deciso dimostrato. Da gli haters che spopolano su Instagram, per esempio, la bella napoletana non si è mai lasciata abbattere, rispondendo a tono a chi spesso ha usato parole negative e frasi poco garbate nei suoi confronti. L’ultimo sfogo della Perrotta a tal proposito, nello specifico, risale a poche ore fa. Rosa, infatti, ha voluto replicare personalmente alle accuse che le sono state rivolte sotto l’ultima foto postata sul suo profilo, chiarendo il suo pensiero con alcuni video caricati sul suo Instagram stories.

Visibilmente irritata, ma anche pronta a dire la sua, Rosa Perrotta nei suoi video ha esordito dicendo:”Dopo aver letto le solite cattiverie sotto la mia foto (sempre in posa, se la tira, non è una ragazza semplice…) vorrei dire a queste persone: adesso che vi sto parlando da casa mia, in canotta, struccata, dove siete?”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Voglio inoltre aggiungere che esistono donne signori che possono essere strafi..e la sera e girare in ciabatte il giorno dopo”. A tutte le donne che, come lei, si sono sentite spesso attaccate, in fine, Rosa ha voluto mandare un chiaro messaggio. “Donne ragazze, se vi piacete ben venga” ha concluso dicendo l’ex tronista “Non state a pensare al giudizio di chi vi critica la scollatura, piacetevi!”.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta incanta i suoi fan: le parole dell’ex tronista alle donne che la supportano

A tutte le persone che invece hanno dimostrato di saper apprezzare la sua bellezza senza rancori o riserve Rosa Perrotta, ieri, ha invece voluto far arrivare i propri ringraziamenti. “Grazie, grazie a tutti, ma soprattutto a tutte. Quando le donne ammirano in maniera così limpida le altre…” ha scritto la fidanzata di Pietro Tartaglione su Instagram “Mi tocca sempre”