Rosa Perrotta, il nuovo traguardo e le parole su Pietro: “Lotterò”

Rosa Perrotta, il nuovo traguardo e le parole su Pietro Tartaglione: “Lotterò…”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione tagliano un nuovo traguardo in vista delle nozze: 18 mesi d’amore. E per l’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dedicare alla sua dolce metà un pensiero zuccheroso, con tanto di considerevole promessa. Il messaggio è giunto via social, attraverso un post su Instagram: “18 mesi di vita insieme. Lotterò sempre per difendere e tutelare il nostro amore. Lo proteggerò, lo curerò, lo accudirò. Perché non ho cosa più preziosa di noi. 18 di per sempre. Auguri amore mio grande”. Nel frattempo i fiori d’arancio si avvicinano e i preparativi fervono…

Il matrimonio tra Pietro e Rosa: la data dell’evento

Infatti sembra procedere senza intoppi l’organizzazione del matrimonio che vedrà i due piccioncini salire all’altare. Pian piano la data si avvicina (ricordiamo che la coppia, circa un paio di mesi fa, è stata ospite a Pomeriggio Cinque, raccontando a Barbara d’Urso che il lieto evento avrà luogo il 7 giugno del 2019 a Gaeta). Nel frattempo molti fan, visto che la love story non ha battute d’arresto e prosegue a gonfie vele, continuano a chiedersi se c’è anche in progetto un bebè. Anche qui le idee dei due innamorati sono molto chiare: Tartaglione sarebbe prontissimo anche in questo momento, mentre l’ex tronista, professandosi assai tradizionalista, ha rimandato la questione a dopo le nozze.

Rosa Perrotta e la forma fisica: l’ex tronista sempre in prima linea sui social

Matrimonio e traguardi d’amore a parte, Rosa continua a essere molto attiva sui social. E quando serve, contro qualche malalingua, si mostra sempre combattiva. In particolare, a urtarla più di una volta negli ultimi mesi sono state alcune critiche e alcuni commenti assai opinabili, per usare un eufemismo, sulla sua forma fisica. C’è chi l’ha definita troppo grassa, chi insiste sul fatto che è cambiata troppo negli anni e altre questioni simili. Tutti pensieri che spesso stimolato il caratterino dell’ex tronista, sempre in prima linea a combattere le lingue serpeggianti.