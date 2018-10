Rosa Perrotta condivide una vecchia foto e scoppia la polemica sui chili in più: l’ex tronista di Uomini e Donne si difende dalle accuse

Un’immagine condivisa sui social da Rosa Perrotta ha scatenato nelle ultime ore il malcontento di alcuni utenti di Instagram. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto risalente a qualche tempo fa, accompagnando il suo scatto con una didascalia che non è piaciuta a tutti. “Tempo, chili e capelli fa” ha scritto la fidanzata di Pietro Tartaglione sul suo profilo. A replicare a queste parole, però, sono stati diversi suoi follower, tra cui una sua fan in particolare che, sotto l’ultimo post della Perrotta, ha commentato: “Non sai di che parli, vergognati!”.

A questa persona, allora, Rosa ha voluto rispondere, spiegando chiaramente il suo pensiero e cercando in questo modo di troncare sul nascere la polemica. “Mi pare di aver scritto in italiano” ha esordito dicendo l’ex protagonista di Uomini e Donne “Allora avevo qualche chilo in meno rispetto ad oggi. Qualcuno ha detto che ora sono grassa? O che sono peggio ora? O che la cosa mi frustra? No, non mi pare”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Se non avete capacità analitica, meglio tacere. E ‘vergognati’ la va a dire a casa tua”.

Uomini e Donne, i cambiamenti fisici di Rosa Perrotta: ecco perché ha preso peso negli anni

Rosa Perrotta, ad onor del vero, ha sempre mostrato con orgoglio le sue curve. Lei stessa, in passato, ha dichiarato di aver preso dei chili nel corso degli anni per aver cambiato il suo regime alimentare ma di non aver mai avuto problemi a tal proposito. Dopo aver seguito per quattro anni una dieta vegana, infatti, l’ex tronista è semplicemente tornata a mangiare pesce (ma non carne). Oggi comunque cerca di comprare solo cibi biologici cedendo, di tanto in tanto, a quelli che sono i suoi dolci preferiti.