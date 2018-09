Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rivelano la data delle nozze a Pomeriggio Cinque

Procedono senza intoppi i preparativi delle nozze di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Ospiti a Pomeriggio Cinque, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno raccontato a Barbara d’Urso di essere molto presi dalla cosa e di aver deciso, finalmente, la data del lieto evento. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposeranno il 7 giugno del 2019. L’anno prossimo, dunque, l’ex tronista giurerà amore eterno al suo Pietro. A chi dopo la proposta di matrimonio di Pietro all’Isola dei Famosi ha insinuato che lei non fosse convinta del suo “sì”, quindi, Rosa risponde oggi così: convinta e sorridente più che mai. La stessa gioia e la stessa emozione, inoltre, ha mostrato negli studi anche il suo fidanzato che, a distanza di mesi, non si è mai pentito del percorso fatto prima, durante e dopo Uomini e Donne.

A Pomeriggio Cinque, inoltre, Rosa e Pietro hanno parlato anche di quelli che sono i loro progetti per il futuro. Lui, in particolare, pare sia intenzionato a mettere presto su famiglia con l’ex tronista. Un figlio? “Fosse per lui anche domani” ha raccontato la Perrotta a Barbara d’Urso. “Io però essendo tradizionalista voglio aspettare il matrimonio” ha poi aggiunto la stessa. Al di la di tutto, comunque, entrambi sembrano adesso riuscire ad immaginare solo insieme il loro futuro. Come coppia prima e come marito e moglie presto.

Pietro Tartaglione si dichiara a Rosa Perrotta: la proposta di matrimonio in diretta all’Isola dei Famosi

Sono passati diversi mesi da quando Pietro Tartaglione, emozionato e pieno buoni propositi, ha fatto la sua proposta di matrimonio a Rosa Perrotta durante la diretta all’Isola dei Famosi. Alle promesse, poi, sono anche seguite azioni concrete dei due che, come accennato sopra, il 7 giungo del prossimo anno diventeranno ufficialmente marito e moglie.