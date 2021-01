Rosa Perrotta e Pietro, il figlio in ospedale per 6 ore: cosa è successo

Giornata difficile per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un anno e mezzo fa. Il bambino è scivolato mentre correva al parco e ha battuto violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai suoi genitori che hanno immediatamente notato il grosso livido sulla fronte. Così grosso che Rosa e Pietro hanno immediatamente deciso di recarsi all’ospedale pediatrico di Milano per ulteriori accertamenti.

“Una cosa mostruosa”, ha spiegato Rosa Perrotta nelle sue stories Instagram, piuttosto provata da quanto accaduto al figlio. Un bernoccolo viola, assai vistoso, che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a correre in ospedale col futuro marito Pietro Tartaglione. Sei ore di controlli e accertamenti e infine il rientro a casa. Per fortuna il piccolo sta bene anche se il livido non andrà via tanto facilmente. Serviranno un po’ di giorni prima di rientrare alla normalità.

Quel che è certo è che nonostante la brutta botta non ci sono stati ulteriori danni per il bambino. “Ci è andata bene”, hanno detto all’unisono e con voce tremolante Rosa e Pietro, che da poco sono riusciti a superare una brutta crisi di coppia. Dopo aver trascorso alcune settimane lontani la Perrotta e Tartaglione si sono finalmente ricongiunti.

Crisi superata tra Rosa e Pietro

Una crisi profonda ha rischiato di rovinare l’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tra le coppie più belle nate a Uomini e Donne. Ad oggi i motivi dell’allontanamento restano top secret ma quel che è certo è che i due sono tornati ad essere una coppia, più unita e forte che mai.

Dalla scorsa estate Rosa e Pietro vivono a Milano: qui si sono trasferiti per motivi di lavoro. In Lombardia ci sono maggiori occasioni per la Perrotta, che continua a lavorare nel mondo della tv e dei social network. Tartaglione, invece, dopo la breve esperienza a Uomini e Donne porta avanti la sua attività di legale.