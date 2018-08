Rosa Perrotta dura sulle critiche di volgarità: “Pulitevi l’anima…”

Rosa Perrotta: dopo le critiche di volgarità innescate da una foto pubblicata da Pietro, arrivano le dure parole dell’ex tronista: “Pulitevi l’anima…”

Un paio di giorni fa Pietro Tartaglione ha innescato una polemica web a causa di uno scatto pubblicato assieme alla sua Rosa Perrotta ritenuto da alcuni troppo bollente. Le dita puntate che hanno parlato di volgarità e altre simili questioni si sono sprecate, tanto che il mite ex corteggiatore di Uomini e Donne è sceso nell’arena social per difendere se stesso e la sua dolce metà. Oggi è Rosa a farsi sentire. E lo fa con la sciabola, lasciando il fioretto in soffitta. Infatti, l’ex tronista nelle scorse ore ha scritto un post assai duro contro coloro che hanno lanciato biasimi coloriti (per usare un eufemismo), replicando con parole inequivocabili e altrettanto colorite al pullulare degli striscianti chiacchiericci che hanno visto nello scatto in questione del malcostume e poco buon senso.

La foto pubblicata da Pietro Tartaglione continua a far rumore. La Perrotta: “La volgarità è negli occhi di chi guarda”

Una mano in segno di riparo, il capo che non vuol guardare in camera (come a dire ‘lasciamo perdere…’) e un commento che esplica meglio il concetto: “Per carità #love #macchenesannoglialtri #lavolgaritàènegliocchidichiguarda #pulitevilanima”. Questa in sintesi la forte risposta data alle critiche da Rosa tramite un post su Instagram. Gli hashtag utilizzati non hanno bisogno di alcuna parafrasi o interpretazione. Come preventivabile, la presa di posizione della fidanzata di Pietro ha fatto rumoreggiare: tanti fan dalla sua parte, ma anche diversi mugugni e ulteriori critiche. Nel frattempo Tartaglione, dopo aver postato la foto criticata (qui) e aver ribattuto colpo su colpo alle malelingue (qui), si è ‘ritirato’ nel silenzio, cercando di smorzare gli animi.

Rosa e le critiche: la Perrotta sempre in prima linea

Non è certo la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne si butta nella mischia e battaglia sui social per placare commenti poco gradevoli nei suoi confronti. Prima della polemica della ‘volgarità’, ad esempio, aveva dovuto difendersi da coloro che l’hanno etichettata come una donna che ‘se la tira’. Naturalmente, anche in tal caso, la focosa Rosa non ha avuto problemi a dare qualche strigliata d’orecchie.