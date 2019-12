Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno vinto il torno di Domenica Live: secondo posto per Francesca Cipriani

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno trionfato nella prima edizione di Domenica Alive, il torneo di Domenica Live in cui i personaggi famosi reinterpretano a modo loro scene cult di film, cartoni animati o videoclip. La coppia nata a Uomini e Donne è stata la più votata sui social network grazie alla performance de La Bella e la Bestia, che potete vedere più in basso. Rosa e Pietro sono accorsi nello studio di Barbara d’Urso per ritirare la coppia: in loro compagnia il piccolo Domenico, detto Dodo, che ha solo quattro mesi. Niente da fare per Francesca Cipriani, che aveva promesso nei giorni scorsi uno spogliarello in piazza Duomo in caso di vittoria. La vulcanica abruzzese si è accontentata del secondo posto, ottenuto grazie ai panni di Madonna.

Domenica Alive Una nuova sfida di Domenica Alive! 💥 Vi sono piaciuti Rosa e Pietro nei panni della Bella e la Bestia? 👸🦁Allora mettete il vostro like! 👍 Sarete voi a scegliere l'esibizione migliore! #DomenicaLive #DomenicaAlive Gepostet von Domenica Live am Sonntag, 27. Oktober 2019

Classifica completa della prima edizione di Domenica Alive

1. Rosa e Pietro – La Bella e la Bestia

2. Francesca Cipriani – Like a virgin (Madonna)

3. Loredana Lecciso – Pretty Woman

4. Guendalina Tavassi e Filippo Nardi – Grease

5. Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria – Dirty Dancing

6. Giovanni Ciacci – Elsa di Frozen

7. Annalisa Minetti – Mary Poppins

8. Boys di Pomeriggio 5 (Biagio D’Anelli, Costantino Vitagliano, Pierpaolo Pretelli, Rocco Pietrantonio, Antonio Zequila)- Village People

9. Carmen Di Pietro – Cenerentola

10. Flavia Vento – Marylin Monroe

11. Giucas Casella – Renato Zero

Il torneo di Domenica Alive torna a gennaio 2020

Il torneo di Domenica Alive, tra le novità della nuova edizione di Domenica Live, riprenderà a gennaio con una seconda edizione.