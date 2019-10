By

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione vestiti da La Bella e la Bestia a Domenica Live

Dopo Loredana Lecciso, Giovanna Ciacci, Flavia Vento e Annalisa Minetti, anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di partecipare al nuovo torneo di Domenica Live. Un torneo – ribattezzato Domenica Alive – nel quale i personaggi famosi sono invitati da Barbara d’Urso a reinterpretare i panni di film o cartoni animati popolari. La coppia nata a Uomini e Donne ha scelto di indossare i panni de La Bella e la Bestia, il classico d’animazione Disney del 1991 tornato in auge da qualche anno complice l’omonimo film con protagonista Emma Watson. Rosa e Pietro hanno replicato con dolcezza e passione l’intramontabile ballo tra Belle e il Principe, che ha fatto sognare intere generazioni di persone. Una scena che sul web ha fatto discutere parecchio: c’è chi ha elogiato il lavoro svolto dalla web influencer e dall’avvocato e chi invece ha avuto qualcosa da ridire.

Video Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che ballano La Bella e la Bestia

Domenica Alive Una nuova sfida di Domenica Alive! 💥 Vi sono piaciuti Rosa e Pietro nei panni della Bella e la Bestia? 👸🦁Allora mettete il vostro like! 👍 Sarete voi a scegliere l'esibizione migliore! #DomenicaLive #DomenicaAlive Gepostet von Domenica Live am Sonntag, 27. Oktober 2019

Il pubblico di Domenica Live commenta l’esibizione di Rosa e Pietro

“La più bella e dolcissima esibizione, bravissimi”, ha scritto qualcuno su Facebook. “Di un’eleganza unica, bravissimi”, ha aggiunto qualcun altro. “Rosa e Pietro una delle coppie esteticamente più belle e ben assortite degli ultimi anni di Uomini e Donne”, ha sottolineato un altro telespettatore su Twitter. Non sono mancate le critiche nei confronti dell’esibizione di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. “Perché rovinare così la Bella e la Bestia?”, ha chiesto un utente. “Rosa e Pietro per me è un grosso no”, ha ribadito una telespettatrice. Rosa e Pietro riusciranno a vincere il torneo mettendo a tacere le malelingue? Chi vivrà , vedrà !