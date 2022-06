Ronn Moss, Ridge di Beautiful verso Tale e Quale e Paradiso delle Signore

Progetti importanti in Italia per Ronn Moss. Il vecchio Ridge di Beautiful, dopo aver lasciato la soap opera che gli ha regalato la popolarità internazionale, si è trasferito con la moglie Devin nel Belpaese, dove ha acquistato una masseria in Puglia. Un posto magico per l’attore che oggi, all’età di 70 anni, è pronto a mettersi in discussione con nuove sfide.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo Tv, pare che Ronn Moss abbia sostenuto in questi giorni un provino per Tale e Quale Show di Carlo Conti. Un programma che è nelle corde della star, che oltre a lavorare come attore non ha mai smesso di fare concerti in giro per il mondo. Moss è pure un cantante e musicista e qualche mese fa è stato ospite di una puntata di Star in the star, il format di Ilary Blasi che ricorda molto quello Rai.

Ronn Moss sarebbe dunque il concorrente perfetto per Tale e Quale Show. Nella prossima edizione, che tornerà in onda a settembre, sono in lizza pure: le sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, Alex Belli, Guenda Goria, Davide Silvestri. La notizia è stata in qualche modo confermata da Miriana Trevisan, che ha incontrato Moss per un pranzo con la moglie Devin.

La soubrette, vista all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti annunciato proprio alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta”

Settembre, proprio il mese in cui riparte in tv Tale e Quale Show di Carlo Conti… ma non è finita qui perché sembra che Ronn Moss sia in pole position per entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore, la popolare soap opera di Rai Uno. Un mondo che l’artista di Los Angeles conosce molto bene…

In realtà le riprese della nuova stagione, la quinta daily, de Il Paradiso delle Signore sono già iniziate a Roma ma non è escluso che l’ingresso di Ronn Moss avvenga in un secondo momento. L’attore potrebbe ottenere la parte di qualche personaggio americano, che ben si adatta alle trame della serie.

Diversi protagonisti del grande magazzino diretto da Vittorio Conti hanno infatti dei legami con gli Stati Uniti. C’è Dante Romagnoli, l’italo-americano che ha provato a impossessarsi del Paradiso delle Signore, ma anche la stilista Flora Gentile, che è cresciuta a New York e poi si è trasferita a Milano.

Senza dimenticare Marta Guarnieri, che in seguito alla scoperta della sua sterilità è volata a Chicago con il fratello Federico per concentrarsi sulla carriera. Insomma un ruolo tutto americano per Ronn Moss non stonerebbe, anzi…Non resta che attendere eventuali conferme e annunci.

Intanto Miriana Trevisan a proposito di Ronn Moss ha ribadito: