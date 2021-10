Ronn Moss, set di Beautiful: baci veri con Brooke, le rivelazioni a Verissimo

Il volto dell’attore americano Ronn Moss rimarrà sempre legato a Ridge Forrester, personaggio che ha interpretato per 25 anni nella longeva serie TV americana “Beautiful“. Grazie a questo ruolo Moss è diventato celebre in tutto il mondo. Intervistato nel salotto di “Verissimo” l’attore californiano ha rivelato non pochi retroscena sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il set della soap opera. Inoltre si è sbilanciato sui frequenti baci mostrati nelle puntate di “Beautiful” e sul rapporto con la moglie.

Ronn Moss: “Mia moglie mi ha insegnato a baciare”

Durante la puntata di “Verissimo” andata in onda sabato 30 ottobre, Ronn, al secolo Ronald Montague Moss, ha raccontato di come – dopo aver baciato per finta e per anni sul set di “Beautiful” – avesse dimenticato come si bacia davvero.

“Una volta bacio mia moglie Devin che mi dice: ‘Ma questo non è un bacio! Questo lo è!’ e me lo mostra. Fu una riscoperta, avevo scordato come si baciasse. Quando l’ho poi raccontato a Brooke, lei ha riso e ha poi accettato di baciarci sul serio.”

L’attore, che oggi è alla soglia dei 70 anni, è stato per molto tempo uno degli uomini più desiderati della TV. Contrariamente al suo personaggio Ronn Moss conduce una vita sentimentale abbastanza tranquilla. Moss è sposato da 12 anni con Devin Devasquez, modella e attrice statunitense, alla quale si è legato in seconde nozze. La Devasquez è stata fidanzata, in passato, con Sylvester Stallone e Prince. La prima moglie di Ross, l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, è madre delle sue due figlie Creason Carbo e Calle Modine, rispettivamente di 27 e 23 anni.

Ronn Moss e i motivi che gli hanno fatto dire addio a Beautiful

Al centro dell’intervista di Ronn Moss andata in onda a “Verissimo”, oltre alla sua vita sentimentale, c’è stata la sua carriera lavorativa. A distanza di quasi dieci anni da quando ha abbandonato i panni del protagonista della soap, Moss, che di recente ha partecipato al programma “Star in the Star”, è ritornato sui motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione improvvisa.

Ha spiegato che alla base dell’addio c’è stato un incidente d’auto di cui è stato vittima con la moglie. A causa del violento scontro Moss non riusciva più a memorizzare i dialoghi da recitare. L’accaduto, insieme alla voglia di sperimentare anche in ambito musicale, lo ha spinto dicesse a dire alla serie che lo ha consacrato.

“Ho poi ascoltato l’universo, il mio istinto che mi diceva di cambiare strada. E’ stato difficile lasciare qualcosa con cui avevo tanta familiarità, ma dovevo intraprendere percorsi più creativi, con la musica…”

Nonostante ciò l’attore ha confessato che gli mancano molto le persone con cui lavorava a “Beautiful“. Lo stesso non si può dire della vita frenetica del set: