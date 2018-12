Romina Power: la storia della sua famiglia diventa una fiction

La storia della famiglia di Romina Power pronta a diventare fiction per la tv

La storia della famiglia di Romina Power, oggi splendida 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. A farlo sapere il settimanale Vero. Stando a insistenti voci di corridoio, già in primavera potrebbero cominciare i casting per poi proseguire, subito dopo, con le riprese e con la messa in onda su Rai Uno, entro la fine del 2019. Al momento non è chiaro che ruolo avrà Romina nel progetto. Di sicuro la serie si preannuncia interessante: la famiglia Power è stata una delle più importanti ad Hollywood.

Tyrone Power e Linda Christian: una storia travolgente

Tyrone Power, padre di Romina, è stato uno degli attori più amati e seguiti tra gli anni Trenta e Cinquanta. Considerato uno dei più bei interpreti al mondo era figlio d’arte: il padre era l’attore Tyrone Power Senior. La sua vita privata è stata piuttosto turbolenta: ha avuto tre mogli. Il primo matrimonio è stato con l’attrice francese Annabella, il secondo con l’interprete messicana Linda Christian. Entrambi i matrimoni sono finiti per le relazioni extra coniugali di Power. Che ha avuto tre figli: Romina e Taryn dalla moglie Linda e Tyrone Junior dalla terza moglie Deborah, sposata nel 1958 poco prima di morire.

Anche Albano sarà protagonista di una fiction

In attesa di sapere di più sulla fiction che riguarda Romina Power, è ormai certa la serie che vedrà protagonista Albano. Il cantante di Cellino San Marco non si ritira più e tornerà a recitare accanto all’amico Lino Banfi. I due interpreteranno una coppia di proprietari agroalimentari pugliesi e le riprese dovrebbero iniziare in primavera.