Albano e Lino Banfi fiction insieme: arrivano le prime anticipazioni

News e anticipazioni sulla fiction con Albano Carrisi e Lino Banfi

Albano e Lino Banfi sono pronti a lavorare di nuovo insieme. Dopo aver girato alcune scene di Un medico in famiglia 8, dove il cantante ha ricoperto il ruolo di guest star, gli artisti pugliesi più famosi d’Italia sono pronti a condividere una nuova avventura. Carrisi e il mitico Nonno Libero sono stati chiamati a recitare in una nuova fiction Rai le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera in Puglia. Un progetto di cui si parla da tempo ma solo ora Lino è riuscito a fornire qualche dettaglio in più. I due indosseranno i panni di grandi proprietari agroalimentari. “Personaggi che litigano continuamente, ma che si vogliono bene e si stimano, perché hanno a cuore i prodotti pugliesi”, ha raccontano Banfi al settimanale Nuovo Tv.

La fiction con Albano e Lino Banfi sarà ambientata in Puglia

“Non conosco la storia, però mi hanno promesso che mi daranno la sceneggiatura da leggere prima di Natale. Di certo sarà un inno alla nostra terrà d’origine, un modo per promuoverla con tutte le sue bellezze naturalistiche. Albano e io ci siamo sentiti proprio pochi giorni fa”, ha aggiunto Lino Banfi. Che a 82 anni compiuti ha ancora tanta voglia di lavorare e mettersi in gioco con nuovi e stimolanti progetti televisivi. La nuova fiction, che nasce da un’idea di Publispei, potrebbe avere qualche scena all’estero. Si parla infatti della Russia, paese dove Albano si reca spesso per i suoi concerti. Nell’Est Europa l’ex marito di Romina Power è uno dei cantanti italiani più amati. “Vuoi vedere che ci ritroviamo Putin sul set?”, ha scherzato Lino Banfi.

Albano Carrisi e Lino Banfi sono amici di vecchia data

Albano e Lino Banfi sono amici da più di trent’anni e non hanno mai avuti screzi o incomprensioni. Nonostante i rispettivi impegni di lavoro, i due trovano sempre il modo per sentirsi. “Ci capiamo al volo, ci stimiamo e ci vogliamo bene”, ha puntualizzato Lino.