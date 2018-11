Lino Banfi annuncia nuova fiction in coppia con l’amico Al Bano

Lino Banfi e Al Bano protagonisti di una nuova fiction

Una coppia inedita è pronta ad essere protagonista di una nuova fiction. Si tratta di Lino Banfi e Al Bano. La rivelazione arriva direttamente dall’attore e comico pugliese. Banfi ha infatti annunciato sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che presto sarà sul set con un altro pugliese verace come il cantante di Cellino San Marco. Al momento però non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi al progetto che vede il cantante e l’attore insieme, protagonisti sul piccolo schermo. Di certo Lino Banfi non tornerà in televisione nei panni di nonno Libero. L’attore ha infatti confermato di non aver ricevuto dalla Rai alcun segnale rispetto all’ipotesi di realizzare una nuova stagione di Un medico in famiglia. Banfi ha dichiarato: “Avrei voluto tanto un’undicesima stagione di Un medico in famiglia ma dalla Rai non ho avuto alcun segnale. E’ un vero peccato“. Di tempo per rammaricarsi però ne resta davvero poco dal momento che l’attore è pronto a dedicarsi con ancora più vigore alla fiction che girerà prossimamente.

Lino Banfi e Al Bano saranno proprietari terrieri litigiosi

Lino Banfi e Al Bano insieme protagonisti di una fiction. Messi da parte i progetti relativi ad una nuova stagione di Un medico in famiglia, Banfi pensa al nuovo lavoro con l’amico Al Bano. Come rivelato dall’ex nonno Libero il prossimo anno i due saranno impegnati con le riprese di una nuova fiction. L’attore dichiara che parte delle riprese potrebbero essere realizzate addirittura in Russia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli relativi al progetto. Sappiamo però che i due protagonisti saranno in lotta tra loro. Banfi ha infatti dichiarato: “Con il mio amico Al Bano saremo due proprietari terrieri confinanti e litigiosi che si danno battaglia in nome dei prodotti pugliesi“.

Lino Banfi: il mio comico preferito è Checco Zalone

Lino Banfi è dunque instancabile. L’attore pugliese è entusiasta del nuovo progetto che lo vedrà impegnato accanto all’amico di Cellino San Marco. Banfi è certamente una colonna del cinema comico italiano: un interprete iconico che però ha fiducia anche nella nuova generazione di attori. Banfi ha infatti espresso grande ammirazione per Gabriele Cirilli e per Checco Zalone, che definisce il suo comico preferito e non solo perchè è pugliese.