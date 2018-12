Albano non si ritira più: “Grazie alla Madonna sono rinato, non smetterò di cantare”

Perché Albano Carrisi non si ritira più dalla musica nel 2019

Quello del 31 dicembre 2018 in Polonia doveva essere l’ultimo concerto della sua carriera ma Albano Carrisi ha fatto un passo indietro. Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato che non si ritirerà più dalle scene nel 2019, come promesso qualche mese fa. Lo scorso ottobre il pugliese ha cambiato idea dopo aver ricevuto una vera e propria grazia, come raccontato al settimanale Di Più. “Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato”, ha ammesso l’artista alla rivista edita da Cairo Editore.

Albano Carrisi è molto credente e devoto alla Madonna

Albano è sempre stato molto devoto alla Madonna. Basti pensare che da ragazzino ha più volte chiesto alla madre di Gesù di aiutarlo nel suo percorso artistico. “Quando ero ragazzino mi imbattevo tutti i giorni dinanzi a una piccola edicola, con dentro una bella Madonnina. Mi fermavo di fronte a lei e le chiedevo la grazia di farmi diventare un cantante. Le dissi anche: “Se riuscirò a realizzare il mio sogno costruirò una chiesetta in tuo onore”. Quella chiesetta l’ho poi costruita nelle mie tenute”, ha spiegato il 75enne. Che ha aggiunto: “Non ho più intenzione di fermarmi, mai e poi mai”. E non a caso Albano ha già l’agenda piena per il 2019. L’interprete sbarcherà su Canale 5 i prossimi 25 e 30 gennaio per due serate evento con Romina Power. Subito dopo farà una tournée in America, Australia e Russia, e poi rientrerà in Italia per girare una nuova fiction insieme a Lino Banfi.

Albano Carrisi vita privata: diviso tra Loredana e Romina

Super impegnato sul lavoro, Albano ha poco tempo da dedicare all’amore. Dopo le lunghe relazioni con Romina Power e Loredana Lecciso, il musicista è single. Ha ricucito però un rapporto con Loredana, con la quale ha trascorso il recente Natale. “Tra noi oggi c’è un buon rapporto anche se gli ultimi mesi sono stati difficili e mi è venuta una grande arrabbiatura per via di tutto quello che è stato detto. Ma oggi non c’è alcuna nube tra di noi, solo rispetto”, ha assicurato Carrisi.