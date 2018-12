Albano e Romina Power show su Canale 5: ospiti e quando va in onda

Albano e Romina protagonisti di uno show musicale in onda a gennaio

Albano e Romina Power saranno protagonisti di due serate speciali che andranno in onda su Canale 5 in prima serata a gennaio. La coppia musicale più amata dagli italiani e non solo, si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo con due serate evento davvero imperdibili. Il 2019 parte dunque in grande stile per la rete ammiraglia di Mediaset che offrirà ai telespettatori uno show musicale con protagonisti due stelle indiscusse della musica. Le due serate dovrebbero andare in onda mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale5. Gli appuntamenti restano ancora in attesa di conferma. Il titolo dello show dovrebbe essere Buon tutto, buona vita, una frase che spesso dice proprio il celebre artista di Cellino San Marco. Intanto iniziano a trapelare i nomi degli ospiti che saliranno sul palco per omaggiare i due artisti e duettare con loro. Secondo le prime indiscrezioni ci saranno grandi nomi della musica di ieri e di oggi che si esibiranno insieme ad Albano e Romina e regaleranno grandi momenti di spettacolo ed intrattenimento.

Gli ospiti dello show di Albano e Romina

Albano e Romina pronti a tornare ancora una volta insieme sul palcoscenico. Questa volta i due artisti però lo faranno davanti alle telecamere di Canale 5 e saranno infatti i protagonisti di due imperdibili serate evento. Al loro fianco ci saranno tanti ospiti. Al momento si fanno i nomi di artisti come i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, J Ax, Alex Britti, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi e Mario Biondi. Non solo musica ma anche cinema. Tra gli ospiti delle due serate che andranno in onda su Canale 5 ci saranno infatti anche Michele Placido e Lino Banfi. Quest’ultimo sarà protagonista con l’amico Albano di una fiction.

Lo show di Albano e Romina Power in onda a gennaio

Restano dunque da confermare le date dello show Buon tutto, buona vita con Albano e Romina Power. Nel corso dei due appuntamenti, che andranno comunque certamente in onda a gennaio, verranno anche mostrate le immagini del docu-film che è stato girato nel corso del 2018.