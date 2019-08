Romina Power a Domenica In con uno spazio tutto suo: l’indiscrezione

Romina Power a Domenica In con Mara Venier: l’indiscrezione

Romina Power potrebbe tornare in tv con uno spazio tutto suo. Dopo aver detto di no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, l’artista americana sarebbe stata contattata da Mara Venier per la prossima edizione di Domenica In. Come riporta il settimanale Di Più all’ex moglie di Albano Carrisi sarebbe stato offerto uno spazio tutto per sé all’interno del programma di Rai Uno. A quanto pare i dettagli non sono ancora stati messi a punto ma secondo i beninformati Romina potrebbe condurre uno spazio dedicato all’amore e ai rapporti di coppia. Insomma una sorta di “posta del cuore”: rubrica del tutto insolita per il format che lo scorso anno ha puntato sul gioco del cartellone e sulle lunghe interviste a tu per tu.

Le ultime dichiarazioni di Mara Venier su Domenica In

Al momento un coinvolgimento di Romina Power a Domenica In resta senza conferma. Di sicuro Mara Venier tiene molto all’amica, tanto che lo scorso anno l’ha invitata ben due volte: nella prima puntata del 16 settembre 2018 e nell’ultima datata 26 maggio. Entrambe le puntate sono state un trionfo: Mara e Romina insieme hanno letteralmente fatto volare gli ascolti. In attesa di saperne di più zia Mara ha fornito qualche anticipazione sulla nuova Domenica In che, sostanzialmente, sarà sempre la stessa. “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. Il “cartellone” era troppo complicato, non funzionava. Tutto il resto va bene così. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo ma io non ho voluto”, ha dichiarato la Venier.

Il nuovo programma della Venier si chiama La porta dei sogni

Oltre a Domenica In, Mara Venier presenterà dal prossimo 20 dicembre un nuovo programma in prima serata: La porta dei sogni. La presentatrice ha spiegato che sarà una sorta de Il treno dei desideri, vecchio show di Antonella Clerici. “Avremo storie, sentimenti, desideri da realizzare, begli incontri, tante esterne. Insomma, si riderà e si commuoverà”, ha anticipato la Venier.