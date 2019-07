Mara Venier torna a Domenica In: le novità del programma

Mara Venier è al lavoro per la prossima edizione di Domenica In. Dopo il successo dello scorso anno la conduttrice è stata riconfermata dalla Rai. Il contenitore domenicale ritornerà il prossimo 15 settembre e ci sarà solo una grande novità che riguarderà la parte più divertente del format. Zia Mara ha infatti deciso di tagliare lo spazio dedicato al “cartellone” per introdurre un nuovo gioco. Quale? Al momento è tutto top secret: si saprà solo nel corso della prima puntata. Tutto il resto rimarrà uguale: ci saranno tante interviste e confidenze e l’orario non cambierà. Alla Venier era stato proposto di allungare lo show fino alle 18.30 ma la conduttrice non ha voluto.

Le parole di Mara Venier sulla nuova edizione di Domenica In

“Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. Il “cartellone” era troppo complicato, non funzionava”, ha dichiarato Mara Venier a Tv Sorrisi e Canzoni. “Tutto il resto va bene così. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo ma io non ho voluto”, ha aggiunto. Zia Mara ha poi chiarito la questione interviste: “Le farò sempre a modo mio. Da me non si viene a promuovere dischi, libri, film in uscita. Chi accetta sa che deve raccontare “la ciccia”. Renzo Arbore è venuto tre volte, per esempio”. E a proposito di Arbore, non è esclusa una quarta partecipazione dello showman a Domenica In. “Perché no?”, ha detto Mara, che ha ormai instaurato con l’ex fidanzato una rapporto di amicizia e affetto.

Il nuovo programma della Venier si chiama La porta dei sogni

Oltre a Domenica In, Mara Venier presenterà dal prossimo 20 dicembre un nuovo programma in prima serata: La porta dei sogni. La presentatrice ha spiegato che sarà una sorta de Il treno dei desideri, vecchio show di Antonella Clerici. “Avremo storie, sentimenti, desideri da realizzare, begli incontri, tante esterne. Insomma, si riderà e si commuoverà”, ha anticipato la Venier.