Romina Power conferma di essere stata operata: come sta, prime parole

Romina Power conferma di essere stata operata: come sta e il ringraziamento ai medici e ai figli

Romina Power è stata operata e sta bene. Ora c’è la certezza sia dell’intervento chirurgico, sia delle buone condizioni di salute della cantante americana. L’ex moglie di Albano, nella giornata di ieri, aveva allarmato i fan pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui mostrava una cannula per ricevere la terapia e il tipico bracciale ospedaliero dei suoi dati identificativi. In base al suo messaggio in tanti hanno pensato che fosse finita sotto ai ferri, ma non c’era la certezza assoluta. Certezza che è giunta poco fa. A spiegare cosa è accaduto è stata sempre Romina che in un post odierno ha descritto cosa le è accaduto, confermando di essere stata operata.

Romina Power: il messaggio dopo l’operazione

“Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in artoscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica” si legge sul profilo Instagram della Power che aggiunge: “Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”. Allarme rientrato, i fan possono dormire sonni tranquilli.

Albano e gli anni bui

“Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Questo il messaggio scritto ieri da Romina via social che ha fatto preoccupare i fan e che ha fatto credere a un intervento chirurgico, che in effetti c’è stato. Della Power, nelle scorse ore è tornato a parlare anche Albano, concedendo un’intervista al programma radiofonico Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. L’artista pugliese è tornato a parlare dei suoi anni bui e del suo rapporto con Dio: “Il mio rapporto con Dio è eccezionale. C’è stato un periodo in cui ho preso le distanze, ossia negli anni terribili della mia esistenza. Sembrava che tutto andasse contro di me: il matrimonio che andava in aria, la figlia che si era persa e tutta una serie di cose”.