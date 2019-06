Romina Power ricoverata d’urgenza in ospedale: sarebbe stata operata

By

Romina Power ricoverata d’urgenza: sarebbe stata operata. La foto dell’ospedale. La figlia: “Love You mommy”

Romina Power è stata ricoverata in ospedale e avrebbe subito un intervento d’urgenza. La notizia del ricovero è stata data dalla stessa Romina che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con il tipico bracciale ospedaliero che riporta i suoi dati identificativi e una cannula per ricevere la terapia. A far pensare che l’ex moglie di Albano sia stata operata d’urgenza, oltre allo scatto appena citato, il breve commento sotto a esso che così recita: “Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Proprio il fatto che vengano citati gli anestesisti lascia presupporre che l’artista americana si sia dovuta sottoporre a un intervento chirurgico.

“Love you mommy”. Il messaggio della figlia Romina Carrisi per la mamma. Al momento restano ignoti i motivi del ricovero

Sotto allo scatto dell’ospedale postato da Romina, è subito giunto il commento della figlia, Romina Carrisi. “Love you mommy. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”, ha scritto la giovane che, tra le sue Instagram Stories, ha poi ripubblicato l’istantanea del braccio della madre con il bracciale ospedaliero, titolando: “Strong woman”. Oltre alla foto e alle stringate parole di Romina, al momento nulla si sa. Rimangono infatti ignoti i motivi del ricovero. Tuttavia il contesto e le modalità con cui è stata data la notizia fanno pensare a una spiacevole situazione capitata inaspettatamente.

Loredana e Romina: messaggi di pace

Negli scorsi giorni Romina era tornata alla ribalta della cronaca rosa per il suo rapporto con Loredana Lecciso. Quest’ultima, a sorpresa, ha lanciato un messaggio di pace all’artista, dicendo di essere disponibile a creare un rapporto con lei . “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due” ha dichiarato Loredana alla rivista Oggi che poi ha aggiunto: “E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Albano. Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina. Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.