Albano anni terribili: fine matrimonio con Romina e scomparsa di Ylenia

Albano si racconta a Io e Te, il nuovo programma dell’estate di Rai 1

Un’intervista davvero toccante quella realizzata da Pierluigi Diaco ad Albano su Rai 1, nel nuovo programma dell’estate Io e Te. Il cantante ha ricordato molti momenti davvero commoventi ma anche difficili della sua vita, tra cui quello più buio: ossia della fine del matrimonio con Romina Power e la scomparsa della figlia Ylenia, di cui ancora oggi non si sa nulla. Sulla prima figlia della coppia se ne sono dette di tutti i colori, addirittura c’è chi pensa che sia ancora viva. Di questo però sia Albano che la Power ne parlano poco, e lo possiamo anche capire, è uno dei momenti più drammatici per la loro vita e lo sarebbe per la vita di tutti. Nonostante questo, il cantante di Cellino San Marco ne ha solo accennato in trasmissione, parlando però di altro.

Albano sul matrimonio con Romina e scomparsa della figlia

I telespettatori di Io e Te hanno vissuto dalle parole di Albano un viaggio nella sua carriera e anche nella sua vita privata. Sebbene il programma non ha voluto creare gossip sulla figura di Albano (non si è parlato infatti né di Loredana Lecciso, né tanto meno di Romina Power), il cantante ha però accennato a due momenti davvero difficili della sua vita: ossia quelli riguardanti la fine del matrimonio con la Power e la scomparsa della figlia. “Il mio rapporto con Dio è eccezionale“, ha risposto al conduttore, “C’è stato un periodo in cui ho preso le distanze, ossia negli anni terribili della mia esistenza. Sembrava che tutto andasse contro di me: il matrimonio che andava in aria, la figlia che si era persa, tutta una serie di cose“. Questo il commento di Albano, più di questo però non è stato detto.

Albano: niente parole su Romina e Loredana

Niente gossip nell’intervista di Albano a Io e Te, noi però abbiamo captato della parole da parte del cantante che hanno ricondotto ad alcuni momenti della sua vita, di cui ancora oggi si parla e anche sparla. Del ritorno con l’ex moglie Romina Power se n’è chiacchierato a lungo, e molti fan della coppia ancora sperano nel ritorno di fiamma. Nonostante questo, Albano non ha parlato né di lei né di Loredana Lecciso. Anche su di lei se ne sono dette di tutti i colori, uno degli ultimi gossip il matrimonio, poi smentito calorosamente. Nessuna dichiarazione, per ultimo, sulle condizioni di salute della Power che nella serata di ieri ha dato notizia di essere in ospedale, ignoti però i motivi.