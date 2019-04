Loredana Lecciso, Albano: “Nessun matrimonio. Ho già dato”

Albano e Loredana Lecciso, dopo i gossip su un matrimonio imminente, smentiscono categoricamente

Albano e Loredana Lecciso si sposano? La coppia è tornata al centro del gossip proprio per dei rumors che li hanno interessati e si è parlato di nozze in arrivo. Niente di più infondato, il cantante e Loredana hanno parlato e smentito la notizia sulle pagine di Novella 2000. Il riavvicinamento era stato provato anche durante la loro ospitata a Live-Non è la d’Urso nella primissima puntata, quando Albano e la Lecciso avevano deciso di mostrasi con la famiglia al completo, inclusi i figli nati dal loro amore. Da allora, molto spesso si sono mostrati insieme sui social. La pace e l’equilibrio perso tempo fa è stato ritrovato, e Loredana sembra sia tornata a Lecce, mentre i ragazzi, Jasmine e Albano Junior vivono nella tenuta del padre a Cellino San Marco. Nonostante la showgirl abbia confermato l’armonia ristabilita con il padre dei suoi figli, smentisce invece le voci su un loro unione imminente. Sulle pagine di Novella 2000, Albano dice la sua sulla situazione.

Albano smentisce il matrimonio con Loredana Lecciso

Albano si racconta in esclusiva sulle pagine di Novella 2000. Il cantante, dopo lo scandalo per la black list ucraina, è tornato a parlare di gossip, smentendo le voci che circolano sul matrimonio con Loredana Lecciso. “Non ho intenzione più di ripetere quell’esperienza“, ha risposto fermo Albano al direttore del giornale, Roberto Alessi, “Prima di tutto è la stessa Loredana che non le chiede, e poi su quel fronte ho già dato. Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Ma ripeto, le nozze non fanno più per me“.

Anche Loredana Lecciso conferma la smentita di Albano

“Io e Albano siamo in grande sintonia. Nessun matrimonio. Però grande serenità, grande stima e grande rispetto“, ha fatto eco Loredana Lecciso alle dichiarazioni di Albano e alla smentita ufficiale del loro matrimonio. Il gossip ora si ferma e tutti i rumors su di loro potrebbero avere una fine.