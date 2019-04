Albano, Loredana Lecciso è tornata a vivere a Cellino: ultimi gossip

Albano e Romina news: Loredana Lecciso è ritornata a Cellino San Marco

Nuovo riavvicinamento tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Secondo quanto scrive il settimanale Nuovo, nel numero in edicola da mercoledì 17 aprile, la soubrette pugliese sarebbe tornata a vivere a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante. La Lecciso era andata via qualche mese fa, dopo la separazione da Carrisi, avvenuta a fine 2018 tra numerosi tira e molla. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un clamoroso ritorno di fiamma che avrebbe spinto i due a riprovarci. Ma c’è di più: secondo una fonte interpellata dal giornale diretto da Riccardo Signoretti, Albano e la Lecciso sarebbero finalmente pronti a sposarsi dopo diciotto anni e due figli insieme, Jasmine e Bido che stanno per diventare maggiorenni. Il tutto con buona pace di Romina Power, che sarebbe tornata a vivere negli Stati Uniti per riprendere in mano la sua carriera da pittrice.

Matrimonio in vista per Albano e Loredana Lecciso?

“Loredana e Albano torneranno insieme e a breve si sposeranno”, ha rivelato Nuovo, che ha interpellato persone vicine ai due. In realtà non è la prima volta che si parla di matrimonio: già qualche anno fa Carrisi aveva espresso la volontà di sposare la madre dei suoi figli più piccoli. Ma la reunion artistica con Romina ha portato l’artista a fare retromarcia. E i gossip sul triangolo amoroso più famoso d’Italia si sono praticamente sprecati. Ora sembra tornata la serenità e Carrisi si è riavvicinato alla Lecciso con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto pure da separati.

Il comportamento di Loredana ha riconquistato Albano

A quanto pare il comportamento di Loredana Lecciso – che nonostante la separazione si è tenuta lontana da dichiarazioni velenose e frecciatine – avrebbe spinto Albano a rivedere le sue priorità e a dare una seconda chance a questa storia d’amore travagliata ma allo stesso tempo intensa e profonda. Insomma, non resta che attendere i fiori d’arancio…