Bacio a sorpresa su Instagram. Romina Carrisi ha condiviso nelle sue storie un dolce bacio con Emanuel Caserio, conosciuto ai più per il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore. Come mostrano i brevi video condivisi dall’attore i due si trovano a casa della figlia di Albano e Romina per una cena tra amici. Più precisamente membri del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Tra gli ospiti figurano infatti anche la cantante Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannolletta.

Tra risate e sguardi languidi Romina ed Emanuel si danno da fare in cucina, mentre preparano della pasta. La Carrisi mette in mostra le sue doti culinarie mentre Caserio l’aiuta a tagliare delle zucchine. Tra i due la complicità e la sintonia è più che mai evidente. Poi, nel bel mezzo dei preparativi, Romina e Caserio si concedono un bacio. Semplice amicizia o qualcosa di più?

Al momento forse è presto per dirlo ma è già la seconda volta che le labbra di Romina Carrisi ed Emanuel Caserio si sfiorano. Proprio durante una puntata di Oggi è un altro giorno il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha baciato la collega dopo un finto svenimento. Un primo approccio grazie al programma di Rai Uno che a quanto pare è sfociato in un rapporto quotidiano.

Nelle recenti interviste Emanuel Caserio si è dichiarato single mentre Romina Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. In uno degli ultimi colloqui con la stampa, quello risalente al 2019, la giovane attrice e imprenditrice aveva ammesso di aver chiuso una storia.

Una relazione importante, con tanto di convivenza a Los Angeles, finita dopo un anno. Un addio per il quale Romina non ha sofferto più di tanto visto che – come dichiarato dalla stessa Carrisi – si è trattato di una scelta ponderata da ambedue le parti. Da allora non si è saputo più nulla della sfera sentimentale della bella 34enne. Come finirà con Emanuel Caserio? Se son rose fioriranno…