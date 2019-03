Romina Carrisi Power torna single e confessa un’altra amara verità

Romina Carrisi Power a Domenica In: la figlia di Albano e Romina annuncia di essere tornata single

Le sorelle Carrisi, Romina e Cristèl, ospiti a Domenica In ripercorrono con Mara Venier alcune delle tappe della loro vita. In particolare, la conduttrice non può non parlare della loro infanzia, vissuta tra amore e musica con i due genitori Albano e Romina. Ma non solo, viene anche mostrato il filmato con le scene più emozionanti del matrimonio di Cristèl, la quale è in attesa del suo secondo bambino, che sarà una femminuccia. Nel frattempo, Mara non può non chiedere a Romina quando lei deciderà di costruirsi una famiglia. Proprio a questo punto, la figlia di Albano e Romina confessa di essere tornata single. Circa un anno fa, veniva annunciata la sua nuova storia d’amore con Francesco, con cui sembrava aver trovato la serenità. Invece sembra proprio che questa relazione non sia stata rosa e fiori. “Devo prima trovare la materia prima, speriamo in un miracolo. Mi sono lasciata una settimana fa, dopo un anno, ma vivevamo anche insieme a Los Angeles”, confessa Romina Carrisi. Quest’ultima ci tiene a precisare che non sta soffrendo, in quanto è stata per entrambi una “decisione ponderata”.

Romina Carrisi Power: “Voglio lavorare, ma sono penalizzata”

Questa non è l’unica confessione di Romina che attira l’attenzione nel salotto della Venier. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice fa notare come per entrambe le sorelle sia difficile crearsi un proprio spazio nel mondo dello spettacolo. “Lo dico veramente, voi avete molto talento. Io penso che in maniera forse ingiustificata le figlie d’arte da una parte siano avvantaggiate e dall’altra debbano dimostrare ancora di più”, rivela Mara. La conduttrice sa bene che Romina avrebbe voluto avere una carriera da attrice. Per lei non ci sono state grandi possibilità. “Ho detto al mio manager «voglio lavorare e fare dei casting». Lui mi ha risposto: «Non ti vogliono, hanno dei pregiudizi su di te, per i tuoi genitori». Ho studiato recitazione, regia. Il fatto è che sono penalizzata per il mio cognome”, confessa Romina.

Romina Carrisi Power, un’amara confessione nel salotto di Mara Venier

Un’amara verità quella rivelata da Romina. Spesso sembra impossibile che i figli d’arte trovino difficoltà nel farsi notare. Eppure sembra proprio che per la figlia di Albano e Romina sia tremendamente difficile, proprio a causa del suo nome. La 31enne ci tiene anche a precisare che spesso dice di no alle trasmissioni, proprio perché sa che dovrà parlare solo dei suoi genitori. Romina Carrisi ha lavorato in teatro, dove ha fatto una tournée di 5 mesi. Non solo, ha anche avuto una piccola parte in un episodio della fiction Don Matteo. Mara ammette che la giovane ha davvero molto talento e sono in molti a dirlo. Nonostante ciò, si ritrova a essere penalizzata proprio a causa del suo cognome. La sua più grande fan? Mamma Romina, che crede molto in lei.