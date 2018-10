Rodrigo Alves arrestato: il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette

Rodrigo Alves, il Ken umano del Grande Fratello, è stato arrestato in Germania: cosa è successo

Il Ken Umano del Gf, Rodrigo Alves, è stato arrestato in Germania. Il motivo farà sorridere qualcuno, ma con la legge non si scherza. La foto del momento dell’arresto sta facendo il giro del Web e dei social network. La diffusione di foto e testimonianza è stato agevolato dal fatto che lo stesso Rodrigo ha condiviso su Instagram il tutto in prima persona. Tra le sue storie, infatti, ha raccontato cosa stava succedendo. Ha ripreso i poliziotti tedeschi che parlavano con il suo produttore e di cosa avrebbe dovuto fare per risolvere la situazione. Ma qualcosa non quadra osservando i tempi di pubblicazione su Instagram e ne parleremo insieme a voi.

Rodrigo Alves è stato arrestato davvero? Il Ken Umano in manette

“Ho appena avuto un problema qui a Berlino. La Polizia voleva sapere cosa faccio su questa via. Mi ha appena fermato e quando hanno visto il passaporto hanno detto che non sono la stessa persona. Ho chiesto al produttore di parlare con loro. Io sono britannico e adesso bisogna rifare un altro passaporto”, ha detto Rodrigo su Instagram. Successivamente ha pubblicato anche il momento in cui gli hanno messo le manette. In sostanza, la foto del passaporto non corrispondeva al suo reale aspetto e questo in Germania gli ha creato problemi. Il Ken Umano è stato effettivamente arrestato, ma le manette forse sono state eccessive. Magari è stato necessario andare in centrale per risolvere la questione burocratica. Perché pensiamo che potrebbe essere stata ingigantita la cosa? Beh, perché poteva essere portato in centrale senza le manette perché non ha commesso chissà quale reato. E infatti poco dopo era di nuovo per le vie di Berlino, come testimoniano le storie su Instagram. Tutto è bene quel che finisce bene comunque, ma le disavventure per il Ken Umano sembrano non finire: poco tempo fa è stato espulso dal Gf inglese, infatti.

Il Ken Umano del Grande Fratello in manette: la foto sul passaporto è troppo vecchia

L’ambasciata britannica ha subito rilasciato un nuovo passaporto e l’ex gieffino ha potuto circolare liberamente in Germania. Insomma, Rodrigo Alves è stato arrestato davvero perché la polizia non ha trovato corrispondenza tra il suo aspetto e la foto sui documenti – la differenza tra il prima e il dopo è notevole -, ma la questione si è potuta risolvere nel giro di poche ore.