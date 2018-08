Rodrigo Alves, il Ken Umano: espulso dal Grande Fratello Vip inglese per frasi razziste

Perché il Ken Umano Rodrigo Alves è stato espulso dal Grande Fratello Vip inglese

Dopo essere stato ospite del Grande Fratello italiano, Rodrigo Alves – il Ken Umano brasiliano – è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip inglese. Ma la permanenza dell’uomo non è durata molto: a poche settimane dall’inizio dello show, Ken è stato espulso per delle frasi razziste. Qualche giorno fa, parlando con gli altri concorrenti del reality show dopo un bicchiere di troppo, Rodrigo ha detto: “Mi piacciono i ragazzi negri, lui è troppo bianco per i miei gusti”. Una frase razzista, che ha mandato su tutte le furie i telespettatori del programma, che hanno chiesto immediata squalifica per il concorrente. Inizialmente la produzione ha semplicemente rimproverato Alves, invitandolo ad avere un linguaggio più moderato. Ma la situazione è degenerata nella notte tra venerdì e sabato e il gieffino ha abbandonato definitivamente il gioco nelle ultime ore.

La versione di Rodrigo Alves sulla sua espulsione al Grande Fratello

Stando a quanto dichiarato dai produttori del GF Vip UK al Daily Mail, Rodrigo Alves si sarebbe reso protagonista di un nuovo gravoso incidente verbale. Un comportamento considerato eccessivo, che avrebbe quindi spinto gli autori ad allontanare il Ken Umano dalla trasmissiones. Diversa la versione del diretto interessato che, sempre al quotidiano inglese, ha fatto sapere di aver lasciato di sua spontanea volontà la Casa, perché cominciava a soffrire di claustrofobia per i ridotti spazi.

Rodrigo Alves contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

Non solo, il sud americano ha pure confidato che i suoi compagni di avventura, tra cui figura la popolare attrice Kirstie Alley, sono troppo sporchi e noiosi per i suoi gusti. “Non abbiamo nulla in comune”, ha sentenziato Rodrigo, che per avere il suo attuale aspetto fisico ha speso più di 425 mila euro.