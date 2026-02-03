Rocio Morales rompe il silenzio su Bova e De Martino, poi: “Iannone? Valori simili”

Rocío Muñoz Morales si svela in una lunga intervista, dove decide finalmente di rompere il silenzio sulla fine della sua relazione con Raoul Bova. Non solo, ecco che l’attrice si espone sugli ultimi gossip che la vedono protagonista, insieme a Stefano De Martino e Andrea Iannone. Per tutelare le figlie, aveva deciso di non parlare, ma ora è arrivato il momento di chiarire le cose, tramite un’intervista per Vanity Fair.

Ma perché ha deciso di fare queste puntualizzazioni proprio oggi? “Ho letto cose su di me che sembravano riguardare la vita di qualcun altro”, dichiara Rocio. L’attrice racconta di aver avuto una famiglia tutta sua con Raoul Bova, fino allo scorsa estate, quando Fabrizio Corona ha divulgato le ormai famose conversazioni con la modella Martina Ceretti. “Il mondo mi è caduto addosso”, sottolinea. Sebbene ci fossero alti e bassi, non avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduto tutto questo, tanto che non ha mai dubitato della fedeltà del suo ormai ex compagno.

Di sicuro, la loro non era una coppia aperta e, inizialmente, le sembrava impossibile che fosse accaduto tutto ciò alle sue spalle. In quel periodo, mentre si trovava in vacanza in Puglia con le figlie, si è fatta raggiungere dalle sue sorelle e da sua mamma, direttamente da Madrid. Ma come ha tradotto loro in spagnolo l’ormai celebre frase “occhi spaccanti”? “Ci ho provato, ma non sono riuscita”, replica la bellissima attrice.

Allo stesso tempo, la Morales assicura di non aver mai provato rabbia nei confronti di Bova, ma di essere rimasta delusa e incredula. Dopo di che, non si è messa alla ricerca di spiegazioni, in quanto crede di non avere alcuna responsabilità.

“I fatti in sé mi hanno molto ferita, però forse di più la gestione del dopo. Tante persone avrebbero dovuto restare al loro posto rispettando la privacy e soprattutto due minori. Io mi sono chiusa nel silenzio non perché sentissi il bisogno di nascondermi, anzi! Proprio per reazione alle troppe parole che sono state dette. E, ovviamente, ho taciuto per istinto di protezione verso Luna e Alma: al momento non hanno accesso a Internet, ai social; non possiedono lo smartphone, o meglio, la maggiore adesso ha un telefonino per parlare con il papà però non si connette alla rete; tablet e tv sono bloccati; ma presto o tardi leggeranno, andranno a cercare, si imbatteranno in notizie vere e notizie false che riguardano i loro genitori, scopriranno certe dichiarazioni e chiederanno spiegazioni. Ed è per questo che peso ogni parola”

Con le figlie Luna e Alma, Rocio ha preferito essere sincera, confrontandosi prima con delle persone esperte. Infatti, spiega di essere seguita da tempo da una psicologa. Ovviamente, non ha raccontato proprio tutto alle due bambine, le quali “sono state brave a non pretendere troppe spiegazioni, ad adattarsi mentre facevo le moltiplicazioni”.

Rocío Muñoz Morales e la conoscenza con Andrea Iannone

A questo punto, l’attrice parla dei vari gossip usciti fuori in questi mesi. Iniziando da Stefano De Martino, Rocio assicura che sono solo amici. Lo considera un professionista, per cui prova stima. Il gossip è nato quando è stata beccata mentre usciva da casa sua, ma oggi assicura che quello stesso giorno anche altre persone l’hanno fatto. Su Andrea Iannone, di cui si parla ormai da qualche settimana, la Morales racconta invece un’altra situazione:

“Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”

La storia più importante, per ora, resta comunque quella con Raoul Bova. L’attore resterà comunque “una figura importante” nella sua vita, visto che è il padre delle sue figlie. Esclude, però, un ritorno di fiamma, in quanto “il fuoco si è spento”. Allo stesso tempo, non rimuoverà il tatuaggio che ha dedicato a Bova, in quanto non rinnega il passato e non ha rimpianti. Oggi i due hanno raggiunto “un accordo consensuale legale che tutela Alma e Luna” e si definiscono semplicemente dei “genitori separati”.

Rocio, da parte sua, si impegnerà a continuare ad avere “un rapporto civile e di rispetto con lui”. E si augura anche con il tempo di formare una serena famiglia allargata. Certo, se Bova l’avesse preparata a ciò che sarebbe accaduto pubblicamente l’avrebbe stimato di più.