De Martino e Rocio Morales notte d’amore, spuntano le foto: mistero s’infittisce

Spuntano le foto di una notte d’amore che Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales avrebbero trascorso a casa di lui. Così il mistero si infittisce, visto che i due diretti interessati hanno di recente smentito di avere una relazione sentimentale. Il gossip impazza e a condividere queste prime foto è stato il settimanale Diva e Donna, con il nuovo numero in edicola da oggi. Si parla di questa presunta love story segreta dalla scorsa estate.

In particolare, i rumors hanno iniziato a circolare poco dopo la bufera scoppiata su Raoul Bova. Pare che il conduttore napoletano abbia dato il suo sostegno all’attrice spagnola, inviandole dei messaggi e invitandola a cena. Pare, però, che Rocio abbia sempre rifiutato questi inviti. Il gossip intorno a questa presunta coppia è diventato sempre più pesante con il trascorrere del tempo. Infatti, settimana scorsa sempre Diva e Donna parlava di una relazione segreta nata tra i due in questi mesi.

Ma ecco che in questi giorni Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha ricevuto la smentita da fonti attendibili. Queste hanno assicurato che Rocio è attualmente ancora single. Arriva, però, l’ennesima svolta con le foto pubblicate oggi. Il settimanale di Diva e Donna ha riservato la copertina del nuovo numero proprio al conduttore di Affari Tuoi e all’ex compagna di Bova. “Le uniche foto della love story segreta tra De Martino e Rocio. Notte d’amore a casa di Stefano”, si legge.

In questi scatti è possibile vedere l’ex ballerino napoletano che entra in casa e subito dopo la Morales che lascia lo stesso posto. “Stefano entra in casa alle ore 21.50 e Rocio esce 4 ore dopo”, viene segnalato. Non vengono pubblicate foto esplicite di baci e abbracci tra i due. Infatti, li vediamo in momenti separati, ma nei pressi della stessa abitazione. Dunque, non si può dare per certo che ci sia stato un incontro d’amore tra i due e il mistero diventa sempre più importanti.

Nei giorni scorsi, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, aveva fatto i complimenti, nel salotto de La Volta Buona, alla rivista. Aveva, però, fatto notare che mancavano appunto le foto che potessero fare da prova. Ed ecco che degli scatti ora sono arrivati, sebbene non mostrino effettivamente una coppia. Nel frattempo, il gossip impazza anche in Spagna, dove il quotidiano El Mundo parla di questa relazione “internazionale”. Non resta che attendere per scoprire se dopo la smentita, alla fine, arriverà una conferma da parte di De Martino e di Rocio su questa – ancora presunta – love story segreta.