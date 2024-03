Rocco Siffredi, le lacrime a Le Iene per Alisa Toaff: “Sono un c****”

Nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, martedì 26 marzo, su Italia 1, è stato trasmesso il servizio di Roberta Rei sull’incontro tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff. La giornalista lo ha denunciato per molestie qualche tempo fa. Nel filmato si è visto l’attore di film per adulti scoppiare a piangere davanti alla donna, affermando di essere depresso e definendosi un c****. Le immagini hanno già fatto il giro del web anche se attualmente il servizio non è più disponibile alla visione.

Roberta Rei de Le Iene ha organizzato un incontro tra Siffredi e Toaff dopo la replica del divo alla denuncia. Durante il confronto, l’attore si è scusato pubblicamente con la giornalista per quanto avvenuto, abbracciandola dopo essere scoppiato in lacrime. Mentre i tre erano seduti a tavola per chiarire, Rocco è difatti crollato, iniziando a definirsi con epiteti decisamente poco carini.

Queste le parole dell’attore di film hard verso sé stesso:

Sono un c******e, piango perché sono un c******e. Il problema è che sono perennemente depresso, vado sul set per sfogarmi. Mi ribolle il sangue, mi viene da dire “vai fuori a prendere ca**i”, lo avrei detto a chiunque perché mi sono sentito tradito. Il tempo di realizzare la st*****ata che ho fatto, l’ho chiamata e le ho chiesto scusa. Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male.

Siffredi, preso dall’impeto del momento e dai sensi di colpa verso sua moglie Rozsa e Toaff, ha poi iniziato a dare calci al muro e dimenarsi dinanzi alle telecamere che riprendevano la scena. Le uniche immagini attualmente rimaste dell’incontro sono quelle pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram de Le Iene.

Di seguito il video del servizio:

Le Iene ha poi condiviso un comunicato in anteprima, rendendo pubbliche anticipatamente alcune dichiarazioni di Rocco rilasciate ai microfoni del programma.

Rivolgendosi sempre alla giornalista Alisa Toaff, l’attore di film per adulti ha affermato:

Ho avuto problemi con la famiglia, non riesco a raccontare altro che la mia vita. È mi dispiace vedere quello che ho combinato a te e quello che ho combinato a mia moglie e ai miei figli.

Lui e la giornalista si sarebbero adesso chiariti. Toaff, dopo il confronto con Siffredi, ha difatti deciso di chiudere il capitolo. Queste le sue parole: