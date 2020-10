Rocco Siffredi ha il Covid: contagiata la famiglia e i collaboratori domestici

By

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è risultato positivo al Coronavirus. L’attore e regista si è recato la scorsa settimana a Roma per scrivere la sceneggiatura delle serie che racconterà la sua vita.

Si allunga la lista dei personaggi famosi positivi al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è Rocco Siffredi. La soffiata è arrivata dal sempre informato Dagospia, il primo a riportare qualche giorno fa della positività di Gerry Scotti. Come fa sapere il portale guidato da Roberto D’Agostino Siffredi al momento si troverebbe in quarantena a Budapest, dove vive da tempo.

Oltre a Rocco sarebbero risultati positivi anche la moglie Rosa e i figli ormai grandi Lorenzo e Leonardo. Non solo: pare che abbiano accusato dei sintomi pure la donna delle pulizie e l’autista di casa Siffredi. Quest’ultimo per ora non ha confermato ma neppure smentito la notizia apparsa nelle ultime ore sul web.

Non sappiamo dunque il reale stato di salute di Rocco Siffredi. La scorsa settimana il 56enne era volato a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando sulla sua vita. Un progetto top secret che sta impegnando parecchio l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Perché Rocco Siffredi vive a Budapest

Rocco Siffredi ha deciso di vivere in Ungheria per amore. A Budapest è nata e cresciuta la moglie Rosa – vero nome Rozsa Tassi – sposata nel 1993. Qui Rocco ha aperto una casa di produzione e a Budapest vengono girati tutti i suoi film a luci rosse.

Non solo: a Budapest Rocco Siffredi ha aperto pure un ristorante a tema, il Rocco World. Dalla moglie Rosa, ex modella e studentessa di design, Rocco ha avuto due figli: Lorenzo e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 24 e 21 anni.

Il primogenito ha deciso di seguire le orme paterne nel mondo del cinema a luci rosse: ha scritto la sceneggiatura di un film mentre ha affiancato il padre alla regia in un’altra produzione. Il secondogenito Leonardo, invece, ha optato per la stessa carriera intrapresa dalla madre qualche anno fa: quella della moda.

Di recente Leonardo Siffredi ha fatto il suo debutto come modello per un brand di intimo da uomo. Sia Leonardo sia Lorenzo sono appoggiati dai genitori, che fin da subito hanno creduto nel loro talento e nella loro determinazione.