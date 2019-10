Rocco Siffredi, il figlio Leonardo: stessa strada di papà? No grazie

Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano: il rapporto con il padre, la decisione di non seguirne le orme e la passione per i motori e la moda

Leonardo Tano, conosciuto anche come ‘Il figlio di Rocco Siffredi’. Il nome del padre è ‘ingombrante’, eppure il giovane classe 1999 si sta facendo strada da solo, senza ‘agganciarsi’ alla notorietà di papà. Su Instragram ha un largo seguito (quasi 50mila followers) e nella vita aspira a diventare un modello e/o un ingegnere. Due strade diverse, ma finché la gioventù lo permette meglio lasciarsi aperte più porte. E seguire le orme di Rocco? No grazie, ha fatto sapere il ragazzo, nonostante Siffredi abbia dichiarato in passato che le doti per raccogliere la sua eredità sul set non gli manchino. Leonardo però ha altri progetti per il suo futuro.

Leonardo Tano si divide tra lo studio e la moda

Leonardo, segno zodiacale Bilancia, è nato il 5 ottobre 1999 e ha un fratello maggiore, Lorenzo (più vecchio di 3 anni), anch’esso figlio di Rocco e di sua moglie Rosa Caracciolo. Attualmente ha intrapreso la carriera da modello (proprio quest’anno ha debuttato al Pitti Uomo per il marchio MSGM di Massimo Giorgetti), seppur continua a coltivare gli studi, frequentando l’università di Ingegneria, indirizzo meccanico. “Oggi ho preso la mia strada, la mia passione sono le moto e i motori”, confidava al magazine Chi pochi mesi fa a proposito delle sue aspirazioni. E in amore? Scapolo o fidanzato? Sulla questione poco si sa. Pare che sia single, ma non è del tutto detto che non ci possa essere una ragazza ‘segreta’ al suo fianco.

La famiglia di Rocco: in casa Siffredi i tabù non sono i benvenuti

Leonardo, in passato, non ha nascosto che l’idea di mettersi professionalmente sulle orme paterne lo abbia stuzzicato. Tuttavia ha poi optato per altre strade. Nessun problema comunque per il lavoro svolto da papà Rocco. Con lui il rapporto è ottimo, così come con tutto il resto della famiglia. In casa Siffredi i tabù non sono i benvenuti. Meglio dialogo e franchezza. Il risultato? Un nucleo familiare coeso e unito. Infatti Lorenzo e Leonardo sono unitissimi tra loro e con entrambi i genitori scorrono fiumi di stima e affetto.