Secondo quanto riporta Dagospia, l’attuale opinionista di Barbara D’Urso, il giornalista e conduttore tv Roberto Poletti, si è sposato in gran segreto con lo storico compagno Francesco Naccari. Da tempo il giornalista appariva in tv con un evidente fede al dito e le firme al registro comunale confermano l’unione civile tra i due, avvenuta lo scorso 8 ottobre davanti agli occhi discreti di familiari e amici intimi. I neo sposini avrebbero poi festeggiato in un ristorante a Varese e, da quanto scrive Alberto Dondolo, avrebbero vietato di scattare e postare qualsiasi fotografia.

La notizia provoca indubbiamente un certo stupore. Poletti, infatti, è diventato celebre per aver scritto la biografia del vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, il quale è segretario della Lega, partito che non ha mai offerto particolare supporto alla comunità LGBTQ. L’ex conduttore di Uno Mattina, si era anche dichiarato contrario al ddl Zan, disegno di legge pensato per contrastare ulteiormente la discriminazione e la violenza per motivi fondati, tra gli altri, sull’orientamento di genere.

Una posizione che sembrerebbe non perfettamente allineata con quella dell’oramai marito. Infatti, Francesco Naccari, di origini calabresi, pare che sia un attivo sostenitore delle numerose battaglie a favore dei diritti della comunità omosessuale. Non che Poletti ce l’abbia con i gay (sarebbe un controsenso), ma è fuor di dubbio che in questi anni, su determinati temi, abbia espresso pareri opposti rispetto a quelli della comunità LGBTQ.

Roberto Poletti, vita e carriera

Roberto nasce il 29 luglio del 1971 a Feltre, in Veneto. Inizia la sua carriera da giornalista nel 1991 lavorando per “L’indipendente”, quotidiano di Vittorio Feltri. Successivamente collabora con le emittenti radiofoniche Radio 24 e Telelombardia e occupa anche il ruolo di direttore di Radio Padania Libera.

Nel 2006 sbarca in politica e si candida con la Federazione dei Verdi, divenendo deputato. Inoltre, è stato consulente dell’ex presidente del consiglio regionale in Lombardia Davide Boni e, com’è noto, è autore nel 2015 del famoso libro “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”.

In tv si fa notare come inviato e opinionista all’interno del programma Quinta Colonna, su Rete 4. Successivamente partecipa ad altre trasmissioni, come Carta Straccia, Quarto Grado e Unomattina, di cui diventa conduttore, affiancato da Valentina Bisti.

Recentemente, diventa autore e inviato de “La Vita in Diretta” di Alberto Matano, per poi passare ad oggi ad occupare il ruolo di opinionista nel Pomeriggio di Canale 5 di Barbara D’Urso.

Della vita privata del giornalista non si è mai saputo nulla, fino ad oggi in cui è stato reso noto il suo legame e recente matrimonio con Francesco Naccari.