Poletti lascia Unomattina per La vita in diretta: nuovo ruolo, il gossip

Roberto Poletti: il conduttore di Unomattina a La vita in diretta a settembre?

Continuano a trapelare indiscrezioni e gossip sui nuovi palinsesti di Rai Uno. Tra i protagonisti della prossima stagione televisiva ci sarà ancora una volta Roberto Poletti. Il giornalista e conduttore lascerà molto probabilmente Unomattina – dove da un anno è al timone accanto alla collega Valentina Bisti – per approdare a La vita in diretta. Non nel ruolo di presentatore ufficiale bensì in quello di inviato: a farlo sapere è il sempre informato Dagospia. A quanto pare Poletti sarà l’inviato di punta e racconterà l’Italia del dopo Coronavirus. Sarà vero? Per avere l’ufficialità non resta che attendere il prossimo primo luglio, quando i dirigenti Rai presenteranno i palinsesti delle tre reti.

La vita in diretta resta solo nelle mani di Alberto Matano

In questi ultimi giorni sta facendo parecchio discutere un’indiscrezione che circola nei corridoi Rai: Lorella Cuccarini non tornerà alla guida de La vita in diretta il prossimo settembre. La trasmissione resterà solo ed esclusivamente nelle mani di Alberto Matano, che seguirà così la linea dei predecessori Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Questa probabile scelta non ha convinto tutti tanto che su Change.org è partita una petizione per lasciare la Cuccarini a La vita in diretta. Che, va sottolineato, quest’anno è riuscita in molteplici occasioni a battere la concorrenza di Barbara d’Urso, leader incontrastata degli ascolti tv del pomeriggio grazie al suo Pomeriggio 5.

Roberto Poletti e Valentina Bisti lasciano Unomattina

Sembra certo, inoltre, l’addio di Roberto Poletti e Valentina Bisti a Unomattina. La coppia ha guidato la versione estiva del programma la scorsa estate ed è stata poi riconfermata per la stagione che si sta per concludere. Da luglio, però, la Bisti tornerà al Tg 1 mentre Poletti si concederà qualche mese di ferie prima di rientrare in tv, quasi sicuramente a La vita in diretta. Chi condurrà Unomattina a settembre? In pole position c’è Benedetta Rinaldi, già volto del format dal 2017 al 2019. Ma si parla anche di Monica Giandotti, giornalista già scelta per condurre nei mesi estivi Agorà Estate.