Unomattina, via Valentina Bisti e Poletti: a settembre nuovi conduttori

Ultimi gossip: Valentina Bisti e Roberto Poletti pronti a lasciare Unomattina

Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva. In queste settimane i dirigenti Rai sono al lavoro per mettere a punto la prossima agenda tv. Che avrà tante novità, come accade ogni anno. A partire da Unomattina, lo storico format di Rai Uno, che avrà nuovi conduttori. Stando a quello che riporta Dagospia, che ha spifferato alcune indiscrezioni sulla tv che verrà, non saranno riconfermati Valentina Bisti e Roberto Poletti. I due sono stati al timone del format praticamente per un anno: prima sono stati scelti per Unomattina Estate 2019 e poi hanno condotto anche la versione invernale del programma. Ora però è arrivato il momento di cambiare e un’anticipazione è stata fornita dalla stessa Bisti in una recente intervista.

Valentina Bisti lascia Unomattina e torna al Tg 1

“Fare di nuovo Unomattina Estate? Non sono Wonder Woman! Tornerò al Tg 1 delle 13.30!”, ha dichiarato Valentina Bisti a Tele Sette. E a quanto pare la 46enne resterà alla conduzione del telegiornale anche per il prossimo inverno: Dagospia è sicuro che la giornalista non verrà riconfermata a Unomattina. “Sono in uscita, salvo colpi di scena, da Unomattina Valentina Bisti e Roberto Poletti. La prima di ritorno al Tg1, senza aver mai convinto, il secondo alla ricerca di una nuova collocazione, magari su Rai2”, si legge sul portale fondato da Roberto D’Agostino.

Chi sono i nuovi conduttori di Unomattina

Al momento non si conoscono i nomi dei probabili sostituti di Valentina Bisti e Roberto Poletti a Unomattina ma non è da escludere un ritorno di Benedetta Rinaldi, già volto della trasmissione dal 2017 al 2019.