Benedetta Rinaldi torna a Unomattina a settembre? Il gossip

Benedetta Rinaldi torna alla conduzione di Unomattina da settembre 2020? Il gossip

Per i dirigenti tv è già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva, quella in partenza il prossimo settembre. Stando agli ultimi gossip potrebbe tornare in tv una giornalista e conduttrice rimasta in panchina per diversi mesi. Stiamo parlando di Benedetta Rinaldi, presentatrice di Unomattina fino a giugno 2019. Dopo un anno lontana dallo schermo la 38enne sarebbe pronta a riapparire sul piccolo schermo. A rivelarlo in esclusiva il settimanale Vero: a quanto si legge sull’ultimo numero, la Rinaldi potrebbe tornare alla guida dello storico format il prossimo settembre, prendendo così il posto degli attuali padroni di casa Valentina Bisti e Roberto Poletti. Ma Benedetta ritornerebbe con un altro conduttore – la cui identità è ancora top secret – e non con Franco Di Mare, partner per ben due anni di fila.

L’ultimo gossip televisivo su Benedetta Rinaldi e il suo ritorno in tv

“Buone notizie per i fan di Benedetta Rinaldi. Dal prossimo settembre, dopo un anno di pausa, potrebbe tornare alla guida di Unomattina. Il contenitore di Raiuno, condotto dalla Rinaldi fino allo scorso anno in compagnia di Franco Di Mare, però, per la prima volta potrebbe vedere stravolta la sua formula. Accanto a lei un nuovo conduttore”, si legge sulla nota rivista. Sarà vero? Di certo la Rinaldi non rifiuterebbe una simile proposta: mesi fa la giornalista si è lamentata per il trattamento che la Rai le ha riservato prima dell’arrivo dell’autunno. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità,, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali”, ha dichiarato affranta.

Di recente Benedetta Rinaldi è diventata di nuovo mamma

Lontana dalla tv Benedetta Rinaldi si è consolata con la famiglia. Che ha deciso di allargare: dopo il figlio Edoardo, che ha 5 anni, ha avuto lo scorso febbraio la piccola Elisabetta. La Rinaldi è sposata dal 2014 con l’imprenditore romano Emanuele.