Benedetta Rinaldi di nuovo mamma: è nata la seconda figlia

Benedetta Rinaldi, è nata la seconda figlia Elisabetta

Intervistata per il settimanale DiPiù Tv, la conduttrice televisiva ha raccontato il periodo felice che sta vivendo dopo il recente arrivo in famiglia della sua secondogenita. La romana ha dichiarato di aver pensato a lungo di voler diventare madre una seconda volta. Complici gli impegni lavorativi, però, tale decisione sarebbe stata rimandata molte volte. Fino all’anno scorso, la Rinaldi era al timone di UnoMattina in coppia con Franco Di Mare, poi il cambio improvviso: dopo i vari sfoghi degli scorsi mesi, la giornalista ha affermato di avere il desiderio di tornare presto a lavorare in Rai.

“Elisabetta è stata cercata, voluta. Io ed Emanuele siamo già pazzi di lei!”

“Sono davvero al settimo cielo: lo scorso 12 febbraio è nata con il parto cesareo la mia secondogenita e io mi sento la donna più felice del mondo. Abbiamo deciso di chiamare nostra figlia Elisabetta, un nome che ci è sempre piaciuto, dal suono dolce”, ha dichiarato l’ex conduttrice Rai. “È stata proprio cercata, voluta. Emanuele ed io l’avevamo rimandata per troppo tempo per una serie di motivi, anche professionali. Ognuno fa un po come vuole, ma trentotto anni, quanti ne ho io, credo siano già un’età fisiologicamente importante”. Benedetta ha poi raccontato la reazione del fratellino Edoardo: “Per il momento sembra essere molto affettuoso verso la sorellina. È delicato e protettivo. D’altronde anche lui non vedeva l’ora che nascesse. Ma non so se sarà così per sempre: forse quando si renderà conto che Elisabetta non è un bambolotto comincerà a diventare geloso. Chi c’è già passato mi sta mettendo in guardia. Ma io mi sento ormai rodata, sono pronta a tutto”.

La giornalista spera in un ritorno in Rai

Solo pochi mesi fa, la Rinaldi si era lasciata andare ad un lungo sfogo per la sua uscita di scena da UnoMattina. Stando alle sue dichiarazioni, la donna avrebbe appreso del cambio di conduzione dai giornali e che avrebbe preferito ricevere una chiamata in merito. In occasione della nascita della figlia, è tornata sull’argomento: “Mi è dispiaciuto non essere stata riconfermata in Rai ma spero comunque di tornare presto in quella che considero la mia ‘seconda famiglia’. Ma, certo, in tutto questo un lato positivo c’è: in questo periodo posso dedicarmi a tempo pieno al mio Edoardo e alla nuova arrivata Elisabetta”, ha concluso Benedetta.