Benedetta Rinaldi è rimasta senza programmi in Rai

Momento difficile per Benedetta Rinaldi. La giornalista e conduttrice è rimasta fuori dai nuovi palinsesti Rai. A settembre non tornerà alla guida di Unomattina né a quella di qualche altro programma televisivo. Una scelta che la presentatrice ha appreso dai giornali, senza avere alcuna comunicazione diretta dai dirigenti dell’azienda televisiva. Una svolta, del tutto negativa, che sta facendo soffrire parecchio la Rinaldi. Che, dopo 15 anni in Rai, è rimasta praticamente senza lavoro. Ora Benedetta farà la mamma a tempo pieno del piccolo Edoardo, il bambino avuto tre anni e mezzo fa dal marito Emanuele. E pensare che la 38enne si è sempre spesa tanto per il suo lavoro, andando in onda anche all’ottavo mese di gravidanza…

Benedetta Rinaldi delusa per la sua esclusione dalla Rai

“È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità,, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali”, ha dichiarato Benedetta Rinaldi al settimanale Nuovo, non nascondendo amarezza e delusione. La conduttrice ha appreso la novità con un certo ritardo, quando le altre reti avevano già fissato i propri palinsesti, e questo non ha permesso a Benedetta di guardarsi altrove, cercare magari un’occupazione da qualche altra parte. “Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora”, ha aggiunto.

Benedetta Rinaldi disoccupata e con un figlio da crescere

“Se non avessi mio marito come farei ad andare avanti? È questo che mi dà fastidio. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona. Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso. Non sanno nulla di me e della mia vita, tra l’altro non costavo tanto e portavo risultati…”, ha sottolineato Benedetta Rinaldi, che ha condotto Unomattina per tre anni consecutivi. In passato è stato il volto di tanti altri programmi Rai quali: A sua immagine, Unomattina Estate, La vita in diretta estate.

Edoardo: chi è il marito della conduttrice Benedetta Rinaldi

Il marito di Benedetta Rinaldi, Emanuele, è un imprenditore romano. I due si sono sposati nel 2014, dopo tre anni di fidanzamento. Il figlio Edoardo è nato nell’ottobre 2015.