Estate diversa dal solito per Roberto Farnesi. Sia per la presenza della piccola Mia, la figlia nata lo scorso inverno, sia per la scomparsa della madre Maria Angela. Quest’ultima è venuta a mancare lo scorso 18 luglio all’età di 82 anni. Un dolore immenso per l’attore, che era molto legato alla donna, che aveva dedicato la sua vita a lui e alle sue tre sorelle. Il rapporto tra genitore e figli era davvero molto forte.

Roberto Farnesi ha perso l’adorata mamma

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Roberto Farnesi ha parlato per la prima volta del grave lutto che l’ha colpito:

“Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”

Nonostante la morte della madre Roberto Farnesi non ha lasciato il set de Il Paradiso delle Signore, dove da anni è uno dei protagonisti principali grazie al ruolo del banchiere Umberto Guarnieri. L’attore 53enne ha spiegato di non aver mollato il lavoro proprio per rispetto di Maria Angela, che era una grande fan del daily e non si perdeva una puntata.

Oltre al lavoro Roberto Farnesi può contare in questo momento difficile anche sulla piccola Mia, nata a novembre 2021 dall’unione con la bella e intraprendente Lucya Belcastro. A detta di Farnesi la bambina è il suo capolavoro, l’energia pura, che ogni giorno gli trasmette gioia ed entusiasmo. L’interprete non ha nascosto che da quando la piccola è nata la sua vita è stata completamente stravolta.

Roberto Farnesi pensa al secondo figlio

Prima della scomparsa della nonna, Mia ha ricevuto il sacramento del Battesimo. E presto potrebbe avere un fratellino o una sorellina: Roberto Farnesi non ha nascosto di voler allargare al più presto la famiglia. Nessun matrimonio invece all’orizzonte: il rapporto con Lucya va a meraviglia pure senza il bisogno di un contratto.

La Belcastro è più giovane dell’attore: ha appena 28 anni. Una differenza d’età che non ha mai spaventato i diretti interessati. Tra l’altro è la stessa differenza d’età che avevano i genitori di Roberto Farnesi: una coppia solida, rimasta insieme fino alla fine. Un esempio che la star del Paradiso delle Signore è pronto a seguire.