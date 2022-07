ll Paradiso delle Signore 7 quando inizia? Svelata la data ufficiale!

Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore. La settima stagione, la quinta daily, ripartirà in autunno su Rai Uno. L’esperimento di qualche anno fa è perfettamente riuscito e oggi il prodotto è garanzia di successo per l’azienda. Ogni puntata – con protagonisti tra i tanti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi – conquista più di due milioni di telespettatori. La serie è inoltre una delle più seguite sulla piattaforma streaming Raiplay.

Per ammirare le nuove puntate non toccherà attendere molto: Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti il prossimo lunedì 12 settembre 2022. Come sempre i nuovi episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e poco prima La vita in diretta di Alberto Matano. Previste su Rai Premium, ogni sabato pomeriggio, le repliche settimanali.

La trama delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Al timone del grande magazzino ritroviamo Vittorio Conti, che ora deve dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri con l’inganno, la contessa è entrata a pieno titolo nella gestione del Paradiso. Il suo unico obiettivo è naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile, la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare.

Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti. Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo.

Una donna volitiva con una storia da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato. Sarà amore tra i due?

Anche le Veneri si arricchiscono di due nuovi volti, Clara Boscolo ed Elvira Gallo. La prima proviene da un mondo rurale e sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. Per Elvira, invece, l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita.

In magazzino viene assunto Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in

ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle Veneri, che sembra però ignorarlo.

In caffetteria ritroviamo Salvatore e Marcello, anche loro in nuove vesti. Salvatore si gode il suo matrimonio con Anna, fin quando lei riceve una telefonata improvvisa ed è costretta a partire.

Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a raggiungere una importante posizione sociale per riconquistare Ludovica. Da segnalare, inoltre, il ritorno della Venere Paola.