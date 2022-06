Grosse novità alla settima stagione, la quinta daily, de Il Paradiso delle Signore. La Rai, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti, ha condiviso le prime anticipazioni sulle nuove puntate che saranno caratterizzate da new entry e addii importanti. Non è stata ancora ufficializzata la data di partenza ma la soap opera dovrebbe ripartire a inizio settembre.

La trama delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Al timone del grande magazzino ritroviamo Vittorio Conti, che ora deve dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri con l’inganno, la contessa è entrata a pieno titolo nella gestione del Paradiso. Il suo unico obiettivo è naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile, la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare.

Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti. Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo.

Unna donna volitiva con una storia da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato. Sarà amore tra i due?

Anche le Veneri si arricchiscono di due nuovi volti, Clara Boscolo ed Elvira Gallo. La prima proviene da un mondo rurale e sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. Per Elvira, invece, l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita.

In magazzino viene assunto Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in

ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle Veneri, che sembra però ignorarlo.

In caffetteria ritroviamo Salvatore e Marcello, anche loro in nuove vesti. Salvatore si gode il suo matrimonio con Anna, fin quando lei riceve una telefonata improvvisa ed è costretta a partire.

Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a raggiungere una importante posizione sociale per riconquistare Ludovica. Da segnalare, inoltre, il ritorno della Venere Paola.

Chi lascia Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore non ritroveremo, salvo cambiamenti improvvisi: Caterina Bertone (Beatrice), Luca Bastianello (Dante), Neva Leoni (Tina), Luca Capuano (Sandro), Giulia Chiaramonte (Sofia), Luca Grispini (Nino). Fuori dal cast pure Mariavittoria Cozzella che interpretava la Venere Dora dalla terza stagione.

I nuovi attori de Il Paradiso delle Signore

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore faranno il loro ingresso tanti e nuovi attori. Chiara Baschetti (nota principalmente per la fiction Mediaset L’isola di Pietro ed ex fidanzata dell’ex Velino biondo Elia Fongaro); Clara Danese; Elvira Camarrone e Gabriele Anagni. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno visto che aveva già prestato il volto ad Alfredo qualche stagione fa: ora è ufficialmente entrato nel cast fisso della serie.

Non c’è traccia, per ora, di Ronn Moss: secondo alcune indiscrezioni il Ridge di Beautiful ha sostenuto nei giorni scorsi dei provini per Il Paradiso delle Signore. L’attore ha traslocato in Italia dopo aver acquistato con la moglie Devin una masseria in Puglia.