Il Paradiso delle Signore, Nino addio. Farnesi: “Tanti colpi al cuore”

Il Paradiso delle Signore torna ufficialmente in onda a settembre. Dopo aver raggiunto ascolti record la Rai non vuole più sbarazzarsi dell’amata fiction Rai, il cui esperimento daily è perfettamente riuscito. A fine maggio sono iniziate le riprese delle nuove puntate, dove non mancheranno colpi di scena e novità. Tra le tante l’addio di Nino Zaccheo, il seminarista-magazziniere di cui è innamorata la Venere Dora.

L’attore Luca Grispini ha annunciato l’uscita di scena del suo personaggio. Uscita di scena già concordata da tempo: il giovane artista aveva firmato con la produzione de Il Paradiso delle Signore un contratto di un solo anno. Nei nuovi episodi della serie, dunque, faremo sicuramente la conoscenza di un nuovo magazziniere visto che sembra improbabile il ritorno di Rocco, a cui ha prestato il volto per due stagioni il talentuoso Giancarlo Commare.

Tra l’altro non si esclude anche un addio della stessa Dora, interpretata da tempo da Mariavittoria Cozzella. In questi giorni sono apparse su Instagram diverse foto e scatti rubati dal set ma della 32enne, che recita da quando era una bambina, non ci sono tracce. Stravolgimento nel gruppo di Venere del Paradiso delle Signore?

La rivelazione di Roberto Farnesi

In un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel Roberto Farnesi – alias Umberto Guarnieri – ha assicurato che ci saranno una marea di colpi al cuore. Molti riguarderanno il suo Commendatore, che al termine della precedente stagione ha lasciato dopo tanti anni la cognata Adelaide per iniziare una nuova vita con la stilista Flora Gentile.

A tal proposito Roberto Farnesi ha fatto sapere alla rivista:

“Posso solo anticipare che la nuova serie partirà a tremila e le novità più sensazionali riguarderanno proprio il mio Umberto e il suo triangolo amoroso con Adelaide e Flora”

Intanto si mormora di un presunto arrivo di Ronn Moss, noto ai più come Ridge Forrester di Beautiful. La star americana si è trasferita in Italia, dove ha acquistato con la moglie Devin una masseria in Puglia. Proprio qui Roberto Farnesi ha di recente trascorso alcuni giorni in villeggiatura con la compagna Lucya e la figlia Mia. Una visita di cortesia che segna l’inizio di una nuova collaborazione tra i due sex symbol?