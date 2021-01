Roberta Morise: “Perché fini con Carlo Conti” e le parole su Ramazzotti

Roberta Morise si è confessata, parlando a ruota libera di amori, gossip e lavoro. La conduttrice 35enne calabrese è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format notturno “I Lunatici” (condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio). A proposito di ore piccole: che rapporto ha con la notte?

“Dormo pochissimo, penso molto”, racconta. C’è un uomo che le fa battere il cuore e le fa perdere il sonno? No, e “nel 2021 se continuiamo a stare chiuse in casa per noi zitelle sarà sempre più dura”. Tuffo nel passato: tutto, per quel che riguarda il suo percorso nel piccolo schermo, cominciò nel lontano 2004, quando partecipò a Miss Italia. Roberta afferma di essere sempre stata un “maschiaccio” e che l’idea di prendere parte al concorso non è stata sua: “Mi hanno proprio spinto. Io sono sempre stata in comitive di maschiacci, mi hanno spinto altri a partecipare a un concorso di bellezza, poi ho capito che lavorare in tv poteva diventare il mio pane quotidiano”.

E la sua famiglia come ha preso il fatto che ha iniziato ad andare e poi a lavorare in tv? Benone, anzi è stata lei, spiega la Morise, a esortarla a concorrere a Miss Italia. “Poi – aggiunge – hanno goduto e sofferto di periodi belli e brutti. Mio papà è venuto a mancare presto, mia madre invece quando volevo smettere e tornare a casa, mi ha spinto a tenere duro e ad andare avanti. Dovevo ancora finire il liceo, avevo solo 18 anni, e mi sono ritrovata in una città grandissima. Non è stato facile“.

Capitolo social: ultimamente va forte e si sbottona un poco di più circa la sua vita privata. “Ho avuto soltanto una brutta esperienza questa estate, per il resto, non ho haters”, confida con orgoglio, certa del fatto che molti fan le vogliono davvero bene. Merito anche del maggior impegno che oggi riserva alle piattaforme web: “All’inizio non ero bravissima e soprattutto non amavo il fatto di dover veramente condividere con tutti quella che era poi una parte di vita assolutamente privata. Però si può fare, con intelligenza”.

La Morise rimarca però che alcune cose devono “necessariamente rimanere intime e private”. A proposito di cose intime e private. Recentemente il gossip l’ha braccata e accostata a due personaggi assai noti, Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto, uno dei tenori de Il Volo…

Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto, gli amori veri o presunti di Roberta Morise. Carlo Conti? “Ecco perché è finita, troppo esposti”

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, prima di parlare dei gossip che le hanno nel recente passato affibbiato, ha voluto spendere delle parole sulla lunga relazione che ha avuto con Carlo Conti: “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”. Roberta tiene a precisare che mai ha fatto qualcosa per finire sulle prime pagine di riviste e magazine. Eppure dallo scorso lockdown le hanno attribuito una storia dopo l’altra. “Io infatti non ho mai detto nullla, non saprei cosa dire…”

Quelle persone hanno un nome e un cognome, trattasi di Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto. La cronaca rosa li ha accostati alla Morise nei mesi scorsi. Lei non li menziona esplicitamente, ma così dichiara circa quelle voci: