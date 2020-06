Roberta Morise e Eros Ramazzotti: il rapporto oggi dopo il gossip

Roberta Morise è tornata a parlare di Eros Ramazzotti. La presunta liaison tra la conduttrice Rai e il cantante è stato uno dei gossip più chiacchierati durante il lockdown. Più di qualcuno parlava di una relazione speciale tra il volto de I Fatti Vostri e l’ex marito di Michelle Hunziker ma dopo qualche settimana di silenzio è stato proprio il 56enne a smentire tutto via Instagram. La Morise ha parlato solo a distanza di tempo, come accaduto ora in una intervista rilasciata al settimanale Confidenze nella quale ha spiegato qual è il vero legame che ha instaurato con il padre di Aurora Ramazzotti. I due, come confidato dalla soubrette calabrese, sono semplicemente degli amici che si stimano a vicenda e che seguono l’uno le carriere dell’altro. Nessuna passione segreta, nessun amore travolgente, solo tanto affetto e stima.

Le ultime dichiarazioni di Roberta Morise su Eros Ramazzotti

“Qualcuno ha scritto che avevo una relazione con Eros Ramazzotti. Lui ha smentito e io mi sono fatta una ghignata, ringraziando chi ha messo in giro questa sciocchezza, perché mi ha fatto ridere in un momento difficile. La verità è che stimo Eros come cantante e lui mi segue in tv. Siamo amici, tutto qui”, ha dichiarato Roberta Morise a Confidenze. Proprio come il cantante anche la 34enne è ancora single. L’ultima storia d’amore è stata quella con l’imprenditore svizzero Luca. Una storia durata tre anni, con relativa convivenza a Lugano. Ma finita male tanto che la Morise non ne parla volentieri. In passato Roberta ha amato volti celebri quali il conduttore Rai Carlo Conti e l’ex tennista Potito Starace. La showgirl spera di trovare presto l’amore giusto in modo da mettere su famiglia: un sogno che cova fin da bambina e che fino ad ora non è riuscita a realizzare.

Roberta Morise non sarà più a I Fatti Vostri a settembre

Il futuro – sia sentimentale sia professionale – è una grande incognita per Roberta Morise. Dopo due anni la presentatrice è stata tagliata fuori dal cast de I Fatti Vostri: a settembre non la ritroveremo più nel programma quotidiano di Rai 2 accanto a Giancarlo Magalli. Da mesi si parla di una sua partecipazione a Tale e Quale Show, il format di successo dell’ex Conti (con il quale è rimasta in buoni rapporti), ma al momento è tutto da definire. Nell’attesa Robertina si concentrerà sulle vacanze in Calabria, la sua terra natale, dove potrà riabbracciare famigliari e vecchi amici.