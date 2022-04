Roberta Morise dopo l’Isola dei Famosi torna in Rai: dove la vedremo

Grosse novità in vista per la carriera della showgirl calabrese: ecco quale sarà il suo prossimo impegno televisivo e che ruolo avrà

Roberta Morise è stata una delle naufraghe della 16esima edizione de L’Isola dei Famosi. La showgirl calabrese è stata eliminata dal reality show condotto da Ilary Blasi molto presto, dopo solo due settimane. Per la 36enne, che comunque si trova al momento spesso presente in studio durante gli appuntamenti con l’Isola, si sono aperte le porte di un nuovo programma, stavolta in Rai.

Roberta Morise, nuovo show in Rai: ecco quale

Roberta Morise, diventata celebre per essere stata per anni valletta a L’Eredità, ha passato un po’ di tempo lontano dal piccolo schermo. Dopo la conduzione de I Fatti Vostri con Magalli dal 2018 al 2020 e la partecipazione, seppur breve, a L’Isola dei Famosi, la modella inizierà tra poco una nuova avventura televisiva. Si tratta di un nuovo show Rai che andrà in onda d’estate, dal titolo Camper. Come riporta TV Blog, che considera l’affare già praticamente cosa fatta, la Morise sarebbe in procinto di firmare il contratto per condurre il programma al fianco di Tinto.

Camper sarà trasmesso su Rai1 tutti i giorni dall’inizio di giugno, nella fascia oraria pre pomeridiana, a mezzogiorno. Per prendere le redini del programma, secondo Dagospia, la Rai ha considerato anche Bianca Guaccero, che a quanto pare sarebbe stata scartata. Resta da vedere cosa riserverà il futuro alla conduttrice 41enne, attualmente lontana da Detto Fatto perché positiva al Covid. Il contenitore pomeridiano, a quanto dicono le ultime indiscrezioni, dovrebbe chiudere alla fine dell’attuale stagione. Detto Fatto lascerà posto ad un nuovo show condotto da Mia Ceran.

In ogni caso per la calabrese si tratterebbe di un passo importante. La Morise si troverebbe infatti al timone di un format nuovo in onda sulla rete ammiraglia che potrebbe cucirsi addosso. Resta da vedere che conseguenze avrà questo nuovo impegno nella vita privata della 36enne, attualmente legata a Giulio Fratini. Con lui, imprenditore 30enne, la showgirl non ha nascosto di aver pensato a costruire presto una famiglia.

Molto probabilmente, stavolta, la famiglia della modella 36enne sarà contenta del nuovo impegno televisivo di Roberta. Quando è stato annunciato che il suo nome sarebbe stato tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022 i familiari dell’ex di Carlo Conti hanno invece espresso il loro disappunto.