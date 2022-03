La conduttrice Rai sbarca per la prima volta su Canale 5, nel reality show guidato per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi

Nuova avventura per Roberta Morise. Dopo tanti anni in Rai, nel ruolo di valletta e conduttrice, la bella 36enne è pronta a sbarcare in Honduras. È nel cast dell’Isola dei Famosi 2022, guidata per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Un’esperienza inedita per la soubrette, che non vede l’ora di farsi conoscere dal pubblico Mediaset per le sue qualità.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Roberta Morise ha ammesso che la sua famiglia non ha accettato subito la sua scelta di approdare all’Isola dei Famosi:

“Testuali parole: “Roberta tu sei matta”. Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda e determinata a portare a termine le mie decisioni. Alla fine si sono arresi e adesso sono sereni”

Al contrario Roberto Morise ha ricevuto subito il sostegno del nuovo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini. La presentatrice ha ammesso che con lui c’è una grande sintonia e complicità nonostante la differenza d’età: Roberta ha 36 anni mentre Giulio appena trenta.

La Morise si è poi lasciata scappare una frecciatina agli ex fidanzati:

“Ho una grande fiducia in Giulio. Al contrario delle storie precedenti la nostra è cominciata fin da subito mettendo delle basi di stima e fiducia, poi cresciute nel tempo. Mai avuto un litigio futile. Il nostro è un rapporto consapevole e maturo. Giulio mi ha conquistato con la sua autenticità”

Dopo l’Isola dei Famosi la coppia potrebbe convolare a nozze e mettere su famiglia: Roberta Morise non ha nascosto la sua voglia di diventare mamma. La storia con Giulio Fratini è iniziata a gennaio 2021, complice un’amica in comune.

Al momento la coppia sta portando avanti una relazione a distanza: Roberta vive tra Roma e Milano mentre Giulio è stabile a Firenze, dove è nato e cresciuto. In passato la Morise ha amato il conduttore Carlo Conti ma pure il tennista Potito Starace. Si è parlato anche di un flirt con Eros Ramazzotti, mai confermato dai diretti interessati.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Roberta Morise

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.