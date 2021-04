Roberta Morise e il fidanzato Giulio Fratini: dove e come si sono conosciuti

Roberta Morise ha ritrovato la felicità in amore. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha un nuovo fidanzato: l’imprenditore trentenne Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico. Dopo aver confermato la relazione al settimanale Intimità la showgirl calabrese ha fornito qualche dettaglio a Gente. La Morise ha spiegato che la storia con Giulio è iniziata a gennaio 2021 ed è stato un colpo di fulmine per entrambi.

A far incontrare Roberta Morise e Giulio Fratini un’amica in comune che ci aveva visto lungo, come rivelato dalla conduttrice Rai:

“Mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messo in contatto telefonico. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”

Roberta Morise ha dichiarato che durante quel primo incontro, avvenuto ai giardini intitolati a Indro Montanelli, lei e Giulio Fratini hanno parlato di tutto, come se si conoscessero da una vita. Un feeling immediato che ha cambiato l’esistenza di entrambi.

“Non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me è capitato. Ho incontrato un uomo speciale, ho riconosciuto due occhi buoni, profondi”

Giulio Fratini ha subito colpito Roberta Morise con la sua intelligenza, sensibilità, educazione, bellezza e carica. Al momento la coppia sta portando avanti una relazione a distanza: Roberta vive tra Roma e Milano mentre Giulio è stabile a Firenze, dove è nato e cresciuto. Al momento la lontananza sta unendo ancora di più i due:

“Rende tutto magico: l’attesa, la voglia di vedersi, il piacere di stare insieme condividendo cose semplici ma meravigliose, come cucinare l’uno per l’altra, stare a casa a parlare, a vedere film. E se siamo lontani, guardiamo la stessa serie tv, sincronizzati: ci sembra di essere comunque vicini”

Roberta Morise ha aggiunto sul fidanzato:

“Stare accanto a lui mi fa stare bene, mi dona la serenità, della quale avevo bisogno e che nell’ultimo anno avevo un po’ smarrito”

La 35enne ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di lavoro: da un giorno all’altro è stata tagliata fuori da I Fatti Vostri, dopo due splendidi anni passati accanto a Giancarlo Magalli. La Morise è stata sostituita da Samanta Togni ma non è mai stato svelato il motivo di questa sostituzione.

Roberta Morise si è poi rifatta con alcune ospitate, in particolare quelle a La vita in diretta e Detto Fatto dagli amici Alberto Matano e Bianca Guaccero. Tra gli amori più noti della conduttrice quello con Carlo Conti ma anche quello con il tennista Potito Starace e con l’imprenditore svizzero Luca Tognola.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Roberta Morise

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.