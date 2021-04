Roberta Morise parla per la prima volta del nuovo fidanzato Giulio Fratini

Roberta Morise è di nuovo fidanzata. In una intervista rilasciata al settimanale Intimità la showgirl ha confermato la storia d’amore con Giulio Fratini. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo: è un giovane imprenditore fiorentino inserito nella classifica Forbes dei cento talenti under 30 più promettenti. Fratini non è nuovo al mondo del gossip: nell’estate 2020 ha vissuto una breve liaison con Raffaella Fico. Poi l’incontro con Roberta, con la quale sembra fare sul serio.

La Morise ha rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale:

“A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio. Sto molto bene e sono felice”

Roberta, oggi nel cast fisso di Detto Fatto di Bianca Guaccero, ha inoltre spiegato di non aver mai avuto alcuna relazione con Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo come sussurravano i gossip dello scorso anno. La 35enne ha vissuto un lungo periodo di singletudine prima di innamorarsi di Giulio Fratini.

L’ex modella ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul suo nuovo legame. Roberta Morise preferisce godersi il momento dopo aver sofferto molto in passato. Tra i suoi amori più noti quello con Carlo Conti ma anche quello con il tennista Potito Starace e con l’imprenditore svizzero Luca Tognola.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Roberta Morise

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, durata una manciata di settimane. Oggi il giovane ha deciso di ripartire da Roberta Morise. Se son rose fioriranno…