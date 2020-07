Raffaella Fico: prime parole sul nuovo fidanzato Giulio Fratini

Raffaella Fico è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente ospitata nel programma radiofonico ‘Vivaradio Autostrade per l’Italia’ su RTL 102.5. L’ex gieffina (Raffaella partecipò nel 2008 all’ottava edizione del reality show Grande Fratello) ha, infatti, parlato sia della sua vita professionale che della vita privata. Ai microfoni del conduttore Francesco Fredella, la Fico ha raccontato di come sta trascorrendo questa calda estate 2020 tra gite al mare e vacanze sui monti. Momenti di relax durante i quali non dimentica di mantenersi in forma con qualche piccolo trucco. Tra i tanti anche quello di mangiare di tutto e fare tanto sport. Dopo essere stata concorrente di ‘Tale e quale show’ nel 2014, la Fico ha partecipato a ‘Grand Hotel Chiambretti’. Negli ultimi anni è diventata opinionista di ‘Tutti in campo’ su 7 Gold.

Amore a gonfie vele per Raffaella Fico e Giulio Fratini

Fredella ha fatto i suoi migliori auguri all’ex gieffina per la sua relazione con il giovane imprenditore inserito dalla rivista Forbes tra i migliori under 30. A tal proposito la Fico ha commentato dicendo di vivere un momento di grande felicità, poi ha aggiunto che l’uomo ideale dovrebbe essere intelligente e interessante. Nonostante la grande complicità e l’amore a gonfie vele, Raffaella si dichiara più cauta sul tema matrimonio. “Mai dire mai, ma al momento non è una cosa che gironzola nei miei pensieri” ha concluso l’opinionista. Tra gli ex della Fico, anche il bomber Mario Balotelli, da cui ha avuto una bambina, Mia.

Il desiderio di partecipare a Pechino Express

Nel corso dell’intervista Raffaella ha svelato qualcosa in più sul suo futuro professionale. All’indirizzo di Raffaella sarebbero quindi arrivate nuove proposte lavorative, anche se le stesse non è detto che vadano in porto. Punzecchiata dal conduttore Francesco Fredella, la Fico ha aggiunto che dopo aver partecipato sia al Grande Fratello che all’Isola dei Famosi, ora non le dispiacerebbe fare ‘Pechino Express‘. Quando le è stato chiesto con quale partner vorrebbe partecipare all’adventure reality, la Fico si è però mantenuta sul vago. “Su due piedi non saprei” – ha detto Raffaella, per poi aggiungere – “ci vuole una spalla forte“.