Detto Fatto, Bianca Guaccero non torna (per ora): “Positiva al Covid”

Mistero svelato sull’assenza di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La stessa conduttrice, dopo due giorni di assenza, decide di intervenire sulla questione per chiarire come stanno davvero le cose. In effetti, sono tante le domande che si stanno ponendo i telespettatori di fronte alla sua improvvisa assenza. Da qualche anno si trova al timone del programma del pomeriggio di Rai 2. Ma in questi giorni, improvvisamente, ha fatto preoccupare il pubblico non presentandosi in studio. Scendendo nel dettaglio, è assente da lunedì 18 aprile.

Ha avuto modo di condurre tranquillamente la scorsa settimana. Il giorno di Pasquetta, Bianca Guaccero avrebbe dovuto tenere compagnia ai telespettatori. Un appuntamento speciale quello andato in onda lunedì, ma senza la conduttrice. A prendere il suo posto ci ha pensato Jonathan Keshanian, il quale da tempo rappresenta il suo compagno nella conduzione del programma di Rai 2. L’ex gieffino ha aperto la puntata rivelando che “per motivi personali”, Bianca non sarebbe stata al timone della trasmissione.

Insieme a Benedicta Boccoli, Jonathan ha cercato di portare avanti la puntata nel migliore dei modi. A questo punto, il pubblico ha sperato di rivedere la conduttrice nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile 2022. Questo, però, non è accaduto. Attraverso il suo profilo Instagram, la stessa Guaccero ha prima invitato i fan a restare tranquilli.

Ha confermato di essere “assente per motivi personali”, in quanto è stata “a contatto diretto con un positivo”. Bianca Guaccero ha così rivelato perché è assente a Detto Fatto. Pensava, però, che sarebbe tornata domani in trasmissione: “Per fortuna, credo di averla svangata”. La situazione in queste ore è cambiata e la conduttrice ora si ritrova ad annunciare la sua positività al Covid-19.

“Ragazzi penavo di averlo scansato… Ma ahimè sono positiva per la seconda volta e, per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene, tanto”

Alla fine, dopo essere stata a contatto con un positivo, anche lei ha avuto lo stesso esito del tampone. Pertanto, per un po’ di giorni il pubblico dovrà sicuramente rinunciare alla presenza di Bianca nel programma di Rai 2. Questa per lei è la seconda volta che si ritrova a combattere contro il Coronavirus, come lei stessa fa notare.

Infatti, lo scorso anno, sempre ad aprile, era risultata positiva al Covid. Jonathan Kashanian e Carla Gozzi avevano cercato di portare avanti le varie puntate dello show, fino al suo ritorno.