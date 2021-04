Detto Fatto, Bianca Guaccero è ancora positiva al Covid: come sta

Bianca Guaccero continua ad essere alle prese con il coronavirus. La conduttrice di Detto Fatto non si è ancora immunizzata e continua a risultare positiva ai tamponi. A renderlo noto è stato lo stesso volto Rai che, tramite un post divulgato sui suoi profili social, ha fatto sapere che nella mattinata odierna si è sottoposta a un nuovo test che non ha dato il risultato sperato.

Attualmente Bianca è “debolmente positiva”. La conduttrice si è augurata che la prossima settimana possa uscire dall’incubo del coronavirus, così da poter anche tornare in sella a Detto Fatto, affidato temporaneamente al tandem formato da Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. La presentatrice e attrice non si è scordata di ringraziare i numerosi fan che l’hanno sostenuta in questi giorni di isolamento e che continuano a darle manforte in queste ore.

Bianca Guaccero riconfermata a Detto Fatto per la prossima stagione: l’indiscrezione

Nei giorni scorsi il sito specializzato in retroscena politici e televisivi, Dagospia, ha scritto che nonostante la stagione travagliata di Detto Fatto e, quindi, della sua conduttrice, c’è aria di rinnovo a Viale Mazzini per il factual di Rai Due. Nella fattispecie dovrebbero essere riconfermati sia il format sia la Guaccero.

D’altra parte lo show, seppur è lontano dagli antichi fasti per quel che concerne gli ascolti, rispetto ad altre trasmissioni del secondo canale del servizio pubblico sta a ‘galla’. Da qui la volontà di proseguire per un’altra edizione nell’anno 2021/2022.

Detto Fatto e il periodo buio dopo il tutorial su come fare la spesa di Emily Angelillo

Come accennato, Detto Fatto ha vissuto un periodo buio di recente: a un certo punto è persino stato sospeso per via del terremoto mediatico che si è scatenato dopo il tutoria di Emily Angelillo. La vicenda si è verificata lo scorso novembre innescando una bufera sia sul programma sia su Bianca. A un certo punto sembrava addirittura che lo show potesse essere archiviato definitivamente. Invece alla fine la Guaccero è tornata in onda, scusandosi a più non posso per lo scivolone relativo al tutorial della spesa. Inghippo superato!